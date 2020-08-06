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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая в Украине начался адаптивный карантин, когда власти на местах решают об ослаблении или усилении ограничительных мер.

Сначала Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, а затем до 31 августа.

В Украине за минувшие сутки коронавирусное заболевания подтвердили у 1 318 человек.

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11:11 - 06 августа

Украина получила подтверждение, что может рассчитывать на свои 20% вакцин от коронавируса по международной программе COVAX, когда она появится на рынке.

– Эти 20% для нашей страны – это 8 млн доз, которые будут приходить определенными траншами, как только будет зарегистрирована та или иная вакцина. При этом, речь не идет, что это будет какая-то одна вакцина, – рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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10:24 - 06 августа

Распространение коронавируса по районам:

Коронавірус у Києві 6 серпня

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10:22 - 06 августа

Коронавирус в Киеве зафиксирован еще у 180 человек. Общее количество инфицированных по состоянию на утро 6 августа составило 8 992.

Трое людей умерли. За весь период коронавирус унес жизни 142 киевлян. Выздоровели 49 человек. Всего коронавирус преодолели 3137 жителей Киева.

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09:48 - 06 августа

Распространение коронавируса по регионам:

Коронавирус в Украине 6 августа

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09:44 - 06 августа

Статистика коронавируса в Украине на 6 августа свидетельствует о 76 808 больных, за сутки заболело еще украинцев.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 1 819 человек, за сутки — 31 человек.

В то же время выздоровели за сутки 997 пациентов, в целом в Украине уже 41 527 выздоровевших.

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21:24 - 05 августа

В результате вспышки коронавируса с 5 августа, а это девять медиков и пациентов, на карантин закрывают городскую больницу имени Лучанского.

В том числе пункт скорой помощи, роддом, детское отделение, реанимацию и т.д.

Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно — экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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21:07 - 05 августа

По состоянию на 5 августа не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 10 регионов Украины и город Киев.

По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы, Волынская, Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская, Николаевская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

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16:12 - 05 августа

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал проведение селекторного совещания с мэрами городов на тему ситуации с распространением Covid-19, разъяснения новых правил мер адаптивного карантина, направленных на сдерживание эпидемии коронавируса.

— Прошу организовать селекторное совещание с мэрами городов, где мы сможем обсудить и снять все проблемные вопросы, — обратился он к министрам.

По его ловам, главными задачами адаптивного карантина является не допустить распространения эпидемии и позволить нормально работать экономике.

Также Шмыгаль подчеркнул важность коммуницирования с руководителями районов и городов.

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12:34 - 05 августа

Еще 2 дошкольные заведения Львова временно не функционируют из-за обнаруженного у работников коронавируса. Следовательно, на сегодня в городе закрыты четыре детских сада (№ 1, 12, 92, 129).

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12:30 - 05 августа

Пятеро сотрудников Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) сообщили по состоянию на 5 августа, что тест на коронавирусную болезнь Covid-19 у них является положительным.

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