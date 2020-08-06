Конфискованных животных не будут продавать на аукционах, их передадут в приюты — Минюст

Пять медведей и трех львов, которых суд конфисковал у предыдущих владельцев, бесплатно передадут благотворителям, приютам и природным паркам.

Такое решение приняли в Министерстве юстиции. В ведомстве отметили, что ранее конфискованных животных продавали на аукционе, но это вызвало возмущение у активистов.

Поэтому продавать животных на аукционе Минюст запретил. Теперь их бесплатно будут передавать приютам, зоологическим паркам или другим учреждениям для содержания животных.

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Правительство разрешило бесплатно передавать конфискованных животных в приюты и другие учреждения для содержания в июне этого года.

Ранее их выставляли на аукцион для продажи через Систему электронных торгов арестованным имуществом.

А в мае этого года общество возмутилось после того, как госпредприятие СЭТАМ выставило на аукцион питбультерьера с документами, стартовая цена которого была 112,5 грн.