Почти 3 тыс. км до 2025 года: где в Украине построят бетонные дороги

К 2025 году в Украине планируется построить 2,9 тыс. км цементобетонных дорог.
Основой для строительства станет южный регион страны.
Председатель Укравтодора Александр Кубраков объяснил это тем, что прочные бетонные дороги лучше выдерживают жаркую погоды и прохождения перегруженного транспорта.
В частности, планируется строительство дорог:
- Харьков — Перещепино (М-29, 180 км)
- Одесса — Новый Буг (Р-55, 135 км)
- Борисполь-Мариуполь (Н-08, 95 км — в пределах Днепропетровской области).
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Курбаков отметил, что в случае воплощения разработанной программы протяженность бетонных дорог в Украине будет увеличена с 1 до 3%.
По состоянию на август 2020 в Украине реализуются проекты по цементобетонным покрытием:
- Киев-Днепр в Полтавской области (Н-31);
- Обход Житомира (М-06);
- Александровка-Кропивницкий-Николаев в Николаевской области (Н-14).
Стоимость всех работ, запланированных до 2025 года, будет ниже, чем в других странах мира, потому что так битум на 60% является импортным, а вот кирпич — отечественный.
Автомагистраль-Юг
В мае 2020 года Автомагистраль-Юг вышла на рекордные темпы реализации проекта Велике будівництво.
Об этом заявил генеральный директор компании Николай Тимофеев.
— Ремонтные и строительные работы проводим на 32-х объектах в 10 областях страны: Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Сумской и Харьковской. На некоторых объектах работаем почти круглосуточно, — рассказал Тимофеев.
Крупнейшая украинская автодорожная компания Автомагистраль-Юг вышла на рекорд по итогам первых месяцев реализации.