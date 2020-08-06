PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Почти 3 тыс. км до 2025 года: где в Украине построят бетонные дороги

К 2025 году в Украине планируется построить 2,9 тыс. км цементобетонных дорог.

Основой для строительства станет южный регион страны.

Председатель Укравтодора Александр Кубраков объяснил это тем, что прочные бетонные дороги лучше выдерживают жаркую погоды и прохождения перегруженного транспорта.

В частности, планируется строительство дорог:

  • Харьков — Перещепино (М-29, 180 км)
  • Одесса — Новый Буг (Р-55, 135 км)
  • Борисполь-Мариуполь (Н-08, 95 км — в пределах Днепропетровской области).

Читайте: Глава Укравтодора рассказал, как за ним следили для заказных публикаций

Курбаков отметил, что в случае воплощения разработанной программы протяженность бетонных дорог в Украине будет увеличена с 1 до 3%.

По состоянию на август 2020 в Украине реализуются проекты по цементобетонным покрытием:

  • Киев-Днепр в Полтавской области (Н-31);
  • Обход Житомира (М-06);
  • Александровка-Кропивницкий-Николаев в Николаевской области (Н-14).

Стоимость всех работ, запланированных до 2025 года, будет ниже, чем в других странах мира, потому что так битум на 60% является импортным, а вот кирпич — отечественный.

Автомагистраль-Юг

В мае 2020 года Автомагистраль-Юг вышла на рекордные темпы реализации проекта Велике будівництво.

Об этом заявил генеральный директор компании Николай Тимофеев.

— Ремонтные и строительные работы проводим на 32-х объектах в 10 областях страны: Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Сумской и Харьковской. На некоторых объектах работаем почти круглосуточно, — рассказал Тимофеев.

Крупнейшая украинская автодорожная компания Автомагистраль-Юг вышла на рекорд по итогам первых месяцев реализации.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка