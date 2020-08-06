Почти 3 тыс. км до 2025 года: где в Украине построят бетонные дороги

К 2025 году в Украине планируется построить 2,9 тыс. км цементобетонных дорог.

Основой для строительства станет южный регион страны.

Председатель Укравтодора Александр Кубраков объяснил это тем, что прочные бетонные дороги лучше выдерживают жаркую погоды и прохождения перегруженного транспорта.

В частности, планируется строительство дорог:

Харьков — Перещепино (М-29, 180 км)

Одесса — Новый Буг (Р-55, 135 км)

Борисполь-Мариуполь (Н-08, 95 км — в пределах Днепропетровской области).

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Курбаков отметил, что в случае воплощения разработанной программы протяженность бетонных дорог в Украине будет увеличена с 1 до 3%.

По состоянию на август 2020 в Украине реализуются проекты по цементобетонным покрытием:

Киев-Днепр в Полтавской области (Н-31);

Обход Житомира (М-06);

Александровка-Кропивницкий-Николаев в Николаевской области (Н-14).

Стоимость всех работ, запланированных до 2025 года, будет ниже, чем в других странах мира, потому что так битум на 60% является импортным, а вот кирпич — отечественный.

Автомагистраль-Юг

В мае 2020 года Автомагистраль-Юг вышла на рекордные темпы реализации проекта Велике будівництво.

Об этом заявил генеральный директор компании Николай Тимофеев.

— Ремонтные и строительные работы проводим на 32-х объектах в 10 областях страны: Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Сумской и Харьковской. На некоторых объектах работаем почти круглосуточно, — рассказал Тимофеев.

Крупнейшая украинская автодорожная компания Автомагистраль-Юг вышла на рекорд по итогам первых месяцев реализации.