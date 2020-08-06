На реализацию Государственной программы повышения безопасности дорожного движения предусмотрено 5% всего Дорожного фонда. Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает издание Обозреватель.

По словам Криклия, за средства и закупки отвечает Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины. Его деятельность координируется Кабинетом министров Украины через министра инфраструктуры. Укринфрапроект не только тратит деньги, но и экономит их. Именно поэтому программа реализуется быстрыми темпами.

В этом году из бюджета на безопасность выделили на миллиард больше, чем в прошлом году — 3,1 млрд гривен. По состоянию на июль уже проведено и объявлено закупок на 2.6 млрд гривен, Государственную программу реализовано на 83% .

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В рамках Государственной программы повышения безопасности дорожного движения на инфраструктуру выделено 1,4 млрд гривен. На оборудование для ДСНС предусмотрено 1,13 млрд гривен, на надзор и контроль — 420 млн гривен и 24 млн на образование и обучение.

Также предусмотрены средства на реализацию пилотного проекта единой линии 112 для всех экстренных служб в Киеве. В дальнейшем этот проект будет работать по всей Украине — отметил министр.

Криклий отмечает, дорожная карта на 2020 год — это выполнение программы безопасности на 100%, разработки и утверждения новой Государственной программы на 2021-2023 гг. и выделения дополнительного финансирования.

Напомним, недавно Факты ICTV сообщали, что Владислав Криклий пообещал восстановить более 6 тыс. км автодорог до конца этого года.