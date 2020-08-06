Суд смягчил Стерненко меру пресечения

Активист Сергей Стерненко будет находится под ночным домашним арестом.
Меру пресечения подозреваемому в убийстве при совершении на него нападения Шевченковский районный суд Киева изменил в четверг, 6 августа.
Активист должен находится дома с 21.00 до 6.00 до 21 сентября, сообщил сам Стерненко в Facebook.
Ранее Стерненко был под круглосуточным домашним арестом.
Читайте: Следствие остановило расследование третьего нападения на Стерненко
Дело Стерненко
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве при нападении на него в 2018 году.
Также в подозрении Стерненко речь идет о незаконном ношении холодного оружия.
В 2018 году Стерненко убил Ивана Кузнецова ножом, когда тот напал на него вместе с сообщником.
Следствие считает, что действия, из-за которых умер Кузнецов, были не только самообороной.
15 июня 2020 года Шевченковский районный суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Фото: Natasya Nagorna