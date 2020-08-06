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Факты / Украина

Суд смягчил Стерненко меру пресечения

Активист Сергей Стерненко будет находится под ночным домашним арестом.

Меру пресечения подозреваемому в убийстве при совершении на него нападения Шевченковский районный суд Киева изменил в четверг, 6 августа.

Активист должен находится дома с 21.00 до 6.00 до 21 сентября, сообщил сам Стерненко в Facebook.

Суд смягчил Стерненко меру пресечения

Ранее Стерненко был под круглосуточным домашним арестом.

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Дело Стерненко

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве при нападении на него в 2018 году.

Также в подозрении Стерненко речь идет о незаконном ношении холодного оружия.

В 2018 году Стерненко убил Ивана Кузнецова ножом, когда тот напал на него вместе с сообщником.

Следствие считает, что действия, из-за которых умер Кузнецов, были не только самообороной.

15 июня 2020 года Шевченковский районный суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

  • Суд смягчил Стерненко меру пресечения
  • Суд смягчил Стерненко меру пресечения
  • Суд смягчил Стерненко меру пресечения
  • Суд смягчил Стерненко меру пресечения
  • Суд смягчил Стерненко меру пресечения
  • Суд смягчил Стерненко меру пресечения
  • Суд смягчил Стерненко меру пресечения
  • Суд смягчил Стерненко меру пресечения
Суд смягчил Стерненко меру пресечения / 4 фотографии

Фото: Natasya Nagorna

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