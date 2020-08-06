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Факты / Украина / Общество

В каких регионах и городах дети пойдут в школу 1 сентября — правила Минздрава

В правительстве Украины обещают, что 1 сентября все дети пойдут в школу.

Однако на карантин планируют закрывать учебные заведения в районах, попавших в красную зону – где высокий уровень заболеваемости атипичной пневмонией, вызванной коронавирусом.

Неизвестно, какая ситуация будет перед началом учебного года, но если бы он начинался сейчас, то в Луцке, Тернополе и Кицманском районе Черновицкой области школы бы точно не открылись.

31 июля Минздрав поделил страну на четыре зоны – зеленую, желтую, оранжевую и красную, и эти два города, а также часть региона попали именно в последнюю.

То есть с 3 августа в этих регионах  такие ограничения и запреты:

  • работа общественного транспорта;
  • учебных заведений;
  • закроются ТРЦ, кафе и рестораны.

Ниже — правила работы школ с 1 сентября в регионах зеленой, желтой и оранжевой зон.

Правила роботи шкіл з 1 вересня

Украину поделили на четыре зоны

В Украине с 3 августа действует режим раздела на четыре зоны, для каждой из которых определены свои карантинные правила.

В красной зоне оказались: Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области

В оранжевой: Бережаны и Бучачский район Тернопольской области; Луцкий и Любешовский районы Волынской области; Ивано-Франковск и Тысменицкий район Ивано-Франковской области; Львов и Николаевский, Перемышлянский, Пустомытовский районы Львовской области.

В желтой: 40 районов преимущественно в западных областях страны.

Все остальные – в зеленой.

Источник: Кабмин

Фото: Dreamstime

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