В правительстве Украины обещают, что 1 сентября все дети пойдут в школу.

Однако на карантин планируют закрывать учебные заведения в районах, попавших в красную зону – где высокий уровень заболеваемости атипичной пневмонией, вызванной коронавирусом.

Неизвестно, какая ситуация будет перед началом учебного года, но если бы он начинался сейчас, то в Луцке, Тернополе и Кицманском районе Черновицкой области школы бы точно не открылись.

31 июля Минздрав поделил страну на четыре зоны – зеленую, желтую, оранжевую и красную, и эти два города, а также часть региона попали именно в последнюю.

То есть с 3 августа в этих регионах такие ограничения и запреты:

работа общественного транспорта;

учебных заведений;

закроются ТРЦ, кафе и рестораны.

Ниже — правила работы школ с 1 сентября в регионах зеленой, желтой и оранжевой зон.

Украину поделили на четыре зоны

В Украине с 3 августа действует режим раздела на четыре зоны, для каждой из которых определены свои карантинные правила.

В красной зоне оказались: Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области

В оранжевой: Бережаны и Бучачский район Тернопольской области; Луцкий и Любешовский районы Волынской области; Ивано-Франковск и Тысменицкий район Ивано-Франковской области; Львов и Николаевский, Перемышлянский, Пустомытовский районы Львовской области.

В желтой: 40 районов преимущественно в западных областях страны.

Все остальные – в зеленой.