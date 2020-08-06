Укрзализныця возобновляет продажу 100% мест в киевских поездах

Региональные поезда из Киева и обратно восстановят 100% посадку мест, начиная с 7 августа.

Продажа билетов на все места будет действовать в поездах с 800-й нумерацией.

— Восстановление полноценной продажи билетов на региональные поезда стало возможным благодаря согласованию КГГА, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на начало августа Укрзализныця продлила курсирование 17 региональных поездов.

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Среди маршрутов из Киева — города Конотоп, Фастов, Шостка, Чернигов, Жмеринка, Ровно и другие.

В Укрзализныце также напомнили, что тщательно следят за дезинфекционной обработкой всех поездов до и после рейса. Работники железной дороги успешно прошли необходимые инструктажи и медосмотр.

Пассажирам для посадки в вагон, кроме билета и паспорта, также необходимо пройти температурный скрининг и быть в медицинской маске.

Полное возобновление работы Укрзализныци

Карантин в Украине приостановил работу Укрзализныци, однако с постепенными послаблениями компания смогла запустить в работу треть пассажирских поездов.

По прогнозам Ивана Юрика, Укрзализныця возобновит все пассажирские перевозки в августе, если общенациональный карантин не будет продлен.

Параллельно рассматривается вариант установки инфракрасных систем скрининга температуры пассажиров на Киевском и Львовском железнодорожных вокзалах.