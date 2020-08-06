Статистика коронавируса в Украине на 6 августа свидетельствует о 76 808 больных, за сутки заболело еще украинцев.

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Топ-5 городов с самым высоким индексом соблюдения самоизоляции:

Киев — 22.21%

Львов — 21.08%

Ивано-Франковск — 20.29%

Винница — 17.15%

Ужгород — 16%

Коронавирус в Украине 5 августа

Статистика коронавируса в Украине на 5 августа свидетельствует о 1 271 новом случае коронавирусной инфекции, всего 75 490. Этот показатель стал новым антирекордом, хотя уже несколько дней фиксировали более 1 тыс. больных.

Умерло за сутки 24 человека, всего 1 788, излечилось 40 613 человек, за сутки 914.

Среди регионов больше всего инфекции во Львовской области — 158 случаев, Киеве — 150 и Харьковской области — 146 случаев. В Кировоградской области не обнаружили ни одного нового больного.