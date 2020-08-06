Цены на долгосрочную аренду жилья в Киеве и других городах все еще остаются ниже, чем до карантина.

В целом комнаты в столице можно арендовать за 3-4,5 тыс. грн в месяц. Но если брать трехкомнатную квартиру на троих, то можно сэкономить от 1 630 грн до 4 500 грн в месяц. Однокомнатное жилье в университетских районах крупных городов стоит от 6,5 тыс. грн до 9 тыс. грн.

Выгодные для аренды жилья Деснянский, Святошинский и Днепровский районы столицы. В июле комнату в Деснянском районе можно было арендовать в среднем за 3 тыс. грн в месяц, однокомнатное жилье — за 6 700 грн, двухкомнатное — за 8 тыс. грн. Трехкомнатная квартира обойдется в 10 тыс. грн.

Аренда в Святошинском районе

Комната — 3 300 грн;

однокомнатная квартира — в среднем 7,5 тыс. грн;

двухкомнатная — 9,5 тыс. грн;

трехкомнатная — 13 тыс. грн (совместное проживание с двумя друзьями будет на 3 170 грн выгоднее аренды однокомнатной).

Днепровский район

Комната — около 3 тыс. грн;

однокомнатная квартира — 8 тыс. грн;

двухкомнатная — 10 тыс. грн;

трехкомнатная — 13 тыс. грн (на совместной аренде можно экономить примерно 3 670 грн в месяц).

Соломенский район

Комната — 3,5 тыс. грн,

однокомнатная квартира — 10 тыс. грн;

двухкомнатная — 12 тыс. грн.

трехкомнатная — 16,5 тыс. грн (сумма экономии при совместной аренде — 4,5 тыс. грн).

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По стоимости аренды жилья Голосеевский район — один из самых дорогих в столице. Комната обойдется в 3 700 грн в месяц, двухкомнатное жилье, арендованное на двоих, будет стоить 7,5 тыс грн, а трехкомнатное для троих — по 7 570 грн.

Шевченковский район также дешевыми апартаментами не славится. Однако если есть желание, снять жилье достаточно недорого возможно. Комната обойдется вам в среднем 3,5 тыс. грн, однокомнатная квартира — 10,5 тыс. грн в месяц, двухкомнатная на двоих — 7 750 грн, трехкомнатная для трех обойдется в 8 870 грн с каждого.

Цены на аренду жилья для студентов в крупных городах

В Харькове комнату можно арендовать в среднем за 3 тыс грн, однокомнатную квартиру — за 7 тыс. грн, двухкомнатную — за 12 тыс. грн, трехкомнатную — за 16 100 грн.

В Днепре за комнату просят в среднем 2 тыс. грн, однокомнатное жилье — 6,5 тыс. грн, двухкомнатное — 8 тыс. грн, трехкомнатное — 11 тыс. грн.

Во Львове предлагают комнаты за 3 тыс. грн в месяц. Однокомнатную квартиру можно арендовать за 7 тыс. грн, двухкомнатную — 9 тыс. грн и трехкомнатную — за 12 тыс грн.

В Одессе за комнату придется заплатить 3 тыс. грн или однокомнатное жилье за ​​9 тыс. грн. За двухкомнатную квартиру просят в среднем 10 600 грн, а трехкомнатную выгодно арендовать втроем и платить по 5 630 грн.

В целом за период действия карантина в Украине цены на аренду жилья в Киеве снизились на 7-10%. А вот цены на покупку жилья в столице несколько выросли.

В частности, стоимость продажи однокомнатных и двухкомнатных квартир в Киеве выросла на 1%, продают их в среднем за 11,22 млн грн і 1,86 млн грн.

Источник: OLX Недвижимость