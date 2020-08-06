Зашел купить кофе и сладости: Зеленский посетил супермаркет в Бахмуте

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область посетил супермаркет в Бахмуте и поделился впечатлениями.

Глава государства рассказал, что зашел купить кофе и сладости в первый продуктовый магазин, который увидел. Визит был незапланированный, без какой-либо предварительной подготовки.

Президента приятно поразило, что все покупатели были в масках и снимали их только, чтобы сфотографироваться.

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— Люди понимают опасности, порожденные коронавирусной пандемией. Это свидетельствует о большой ответственности и социальной культуре Донецкой области, — написал Владимир Зеленский в Facebook.

Также глава государства подчеркнул, что спокоен за украинское взрослое и зрелое общество.

Президент уже не впервые делает подобные неожиданные визиты. Так, в июне этого года Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Хмельницкую область зашел на кофе в одну из кофеен города.

Однако тогда за это он чуть не получил штраф в размере 17 тыс. грн за нарушение карантина.