Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проверить в Украине обращение с опасными материалами и принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Соответствующее поручение глава государства дал после взрыва в порту Бейрута, который произошел 4 августа.

— Прошу срочно обеспечить проведение оценки состояния обращения с опасными и огнетушащими веществами, взрывчатыми материалами, изделиями, отходами, удобрениями, которые вследствие присущих им свойств при наличии определенных факторов и обстоятельств могут создать угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде.

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Также Владимир Зеленский отметил, что важно разработать и принять необходимые нормативно-правовые акты, которые смогут реализовать комплекс неотложных мер по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Между тем, стало известно, что в порту Николаева хранили более трех тыс. тонн селитры, что могло привести к трагедии, подобной взрыву в Бейруте.

Однако сейчас опасный товар уже убрали и угрозы городу порт не представляет.