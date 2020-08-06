Зеленский заявил, что в процессе обеспечения режима тишины возникают проблемы

Во время обеспечения режима тишины на Донбассе возникает много вопросов и проблем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что власти делают все, чтобы режим прекращения огня не нарушался.

Глава государства уверен, что если бы все зависело от военных ВСУ, то это был бы принципиальный режим тишины. Это бы позволило перейти к следующим шагам завершения войны.

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Зеленский добавил, что для обеспечения режима тишины проходит большая работа на встречах в Минском формате и в режиме видеоконференции Трехсторонней контактной группы.

По его словам, в процессе обеспечения режима тишины возникает много вопросов и проблем, но на сегодня самое главное, это то, что Украина не теряет военных.

Перемирие на Донбассе

22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы было принято решение о полном прекращении огня на Донбассе с полуночи 27 июля.

Накануне Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которого обсудил будущий режим тишины.

За первые сутки перемирия на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня.