В Голосе Украины 6 августа опубликованы изменения в Воздушный кодекс, согласно которым из пассажиров, вылетающих из украинских аэропортов, будут взимать государственную пошлину. Новые правила вступили в силу 7 августа.

Согласно документу, государственный авиационный сбор за каждого пассажира, который путешествует по Украине, составляет $0,5, на международных рейсах — $2.

Введен также сборы за каждую тонну груза: по Украине — $2,5, в случае международных перевозок — $10.

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В то же время освобождаются от уплаты авиасборов чиновники и официальные делегации, дети до двух лет и пассажиры, летящие транзитом.

Кроме того, сбор не взимается с гуманитарных грузов и рейсов, связанных с ликвидацией последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий, санитарных авиарейсов (в частности, перевозка тела (останков, праха) умершего).

Верховная Рада одобрила введение сбора за вылет пассажиров во втором чтении и в целом на заседании 13 июля.

Законопроектом №2424 вносятся изменения в Воздушный кодекс Украины, в частности закрепляется понятие государственная пошлина с субъекта авиационной деятельности.

Добавлена также новая статья — 121, которая определяет особенности взимания пошлины за каждого пассажира, который улетает, и за каждую тонну груза.