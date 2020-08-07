Электросамокаты Bolt – компания анонсирует новую услугу

В Киеве компания Bolt официально запускает прокат электросамокатов.
В тестовом режиме услуга работала в Киеве в UNIT.City с прошлого года.
— Во всем мире пользователи выбирают удобные и экологичные виды транспорта. Они позволяют решить проблему последней мили и за несколько минут добраться от метро до работы или дома. Тестирование проекта проходило в UNIT.City и вызвало огромный интерес. Тестовый период прошел успешно и теперь мы готовы запустить эту услугу по всему городу, ― отметил региональный менеджер Bolt Тарас Потичный.
Изначально сообщалось, что полноценный запуск услуги должен был состояться весной 2020 года, однако карантин, скорее всего, внес свои коррективы в планы компании.
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Арендовать самокат можно будет при помощи того же приложения, которое используется для заказа такси Bolt (Android и iOS).
Как будет работать услуга:
- Найти самокат с помощью карты в приложении Bolt.
- Разблокировать, отсканировав через приложение QR-код.
- После окончания поездки указать о ее завершение в приложении.
- После этого с карты спишется сумма за использование.
Однако пользоваться услугой смогут только пользователи старше 18 лет.
Цена аренды самокатов Bolt
В стоимость такого проката входит цена за разблокировку и минуту использования.
- Стоимость разблокировки — 29 грн.
- Минута поездки — 4,90 грн.
- Аренда самоката на весь день — 600 грн.
Где находятся самокаты Bolt
Они располагаются в центре Киева. Сначала их можно будет найти на Почтовой площади, Майдане Независимости, Бессарабской площади, Золотых воротах и в Мариинском парке.
Когда поездка будет законченна, то самокат необходимо припарковать в безопасном месте, которые отмечены на карте в приложении. Если пользователь оставит самокат за пределами специально отведенных мест, его оштрафуют.
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