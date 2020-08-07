Электросамокаты Bolt – компания анонсирует новую услугу

В Киеве компания Bolt официально запускает прокат электросамокатов.

В тестовом режиме услуга работала в Киеве в UNIT.City с прошлого года.

— Во всем мире пользователи выбирают удобные и экологичные виды транспорта. Они позволяют решить проблему последней мили и за несколько минут добраться от метро до работы или дома. Тестирование проекта проходило в UNIT.City и вызвало огромный интерес. Тестовый период прошел успешно и теперь мы готовы запустить эту услугу по всему городу, ― отметил региональный менеджер Bolt Тарас Потичный.

Изначально сообщалось, что полноценный запуск услуги должен был состояться весной 2020 года, однако карантин, скорее всего, внес свои коррективы в планы компании.

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Арендовать самокат можно будет при помощи того же приложения, которое используется для заказа такси Bolt (Android и iOS).

Как будет работать услуга:

Найти самокат с помощью карты в приложении Bolt.

Разблокировать, отсканировав через приложение QR-код.

После окончания поездки указать о ее завершение в приложении.

После этого с карты спишется сумма за использование.

Однако пользоваться услугой смогут только пользователи старше 18 лет.

Цена аренды самокатов Bolt

В стоимость такого проката входит цена за разблокировку и минуту использования.

Стоимость разблокировки — 29 грн.

Минута поездки — 4,90 грн.

Аренда самоката на весь день — 600 грн.

Где находятся самокаты Bolt

Они располагаются в центре Киева. Сначала их можно будет найти на Почтовой площади, Майдане Независимости, Бессарабской площади, Золотых воротах и в Мариинском парке.

Когда поездка будет законченна, то самокат необходимо припарковать в безопасном месте, которые отмечены на карте в приложении. Если пользователь оставит самокат за пределами специально отведенных мест, его оштрафуют.











Bolt запускает прокат электросамокатов – дата / 3 фотографии

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