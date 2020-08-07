Статистика коронавируса в Украине на 7 августа свидетельствует о 78 261 больном. За сутки заболело еще 1 453 человека.

Всего в Украине умерло 1 852 человека, за сутки — 33.

В то же время полностью выздоровели от Covid-19 43 055 пациентов, а за сутки еще 531 украинец.

Распространение по регионам:

Винницкая область — 2932 (+34)

Волынская область — 4162 (+54)

Днепропетровская область — 1508 (+16)

Донецкая область — 945 (+4)

Житомирская область — 2064 (+28)

Закарпатская область — 5615 (+76)

Запорожская область — 895 (+5)

Ивано-Франковская область — 5426 (+131)

Кировоградская область — 714 (+1)

г. Киев — 9178 (+186)

Киевская область — 4058 (+78)

Львовская область — 10572 (+152)

Луганская область — 146 (11)

Николаевская область — 682 (+16)

Одесская область — 3904 (+156)

Полтавская область — 489 (+12)

Ровенская область — 6638 (100)

Сумская область — 636 (+42)

Тернопольская область — 3212 (+35)

Харьковская область — 4527 (+146)

Херсонская область — 255 (+13)

Хмельницкая область — 1286 (+29)

Черновицкая область — 6477 (+94)

Черкасская область — 975 (+6)

Черниговская область — 965 (+28)

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Топ-5 городов с самым высоким индексом соблюдения самоизоляции:

Киев — 22.21%

Львов — 21.08%

Ивано-Франковск — 20.29%

Винница — 17.15%

Ужгород — 16%

Коронавирус 6 августа

Статистика коронавируса в Украине на 6 августа свидетельствует о 76 808 больных, за сутки заболело еще 1 318 украинцев. Это новый антирекорд количества больных в сутки.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 1 819 человек, за сутки — 31 человек.

В то же время выздоровели за сутки 997 пациентов, в целом в Украине уже 41527 выздоровевших.