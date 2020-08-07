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Факты / Украина

Очередной антирекорд: в Украине за сутки обнаружили 1 453 больных

Статистика коронавируса в Украине на 7 августа свидетельствует о 78 261 больном. За сутки заболело еще 1 453 человека.

Всего в Украине умерло 1 852 человека, за сутки — 33.

В то же время полностью выздоровели от Covid-19 43 055 пациентов, а за сутки еще 531 украинец.

Распространение по регионам:

  • Винницкая область — 2932 (+34)
  • Волынская область — 4162 (+54)
  • Днепропетровская область — 1508 (+16)
  • Донецкая область — 945 (+4)
  • Житомирская область — 2064 (+28)
  • Закарпатская область — 5615 (+76)
  • Запорожская область — 895 (+5)
  • Ивано-Франковская область — 5426 (+131)
  • Кировоградская область — 714 (+1)
  • г. Киев — 9178 (+186)
  • Киевская область — 4058 (+78)
  • Львовская область — 10572 (+152)
  • Луганская область — 146 (11)
  • Николаевская область — 682 (+16)
  • Одесская область — 3904 (+156)
  • Полтавская область — 489 (+12)
  • Ровенская область — 6638 (100)
  • Сумская область — 636 (+42)
  • Тернопольская область — 3212 (+35)
  • Харьковская область — 4527 (+146)
  • Херсонская область — 255 (+13)
  • Хмельницкая область — 1286 (+29)
  • Черновицкая область — 6477 (+94)
  • Черкасская область — 975 (+6)
  • Черниговская область — 965 (+28)

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Коронавірус в Україні 7 серпня

Топ-5 городов с самым высоким индексом соблюдения самоизоляции:

  • Киев — 22.21%
  • Львов — 21.08%
  • Ивано-Франковск — 20.29%
  • Винница — 17.15%
  • Ужгород — 16%

Коронавирус 6 августа

Статистика коронавируса в Украине на 6 августа свидетельствует о 76 808 больных, за сутки заболело еще 1 318 украинцев. Это новый антирекорд количества больных в сутки.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 1 819 человек, за сутки — 31 человек.

В то же время выздоровели за сутки 997 пациентов, в целом в Украине уже 41527 выздоровевших.

Фото: Dreamstime

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