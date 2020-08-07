Статистика коронавируса в Украине на 7 августа свидетельствует о 78 261 больном. За сутки заболело еще 1 453 человека.
Всего в Украине умерло 1 852 человека, за сутки — 33.
В то же время полностью выздоровели от Covid-19 43 055 пациентов, а за сутки еще 531 украинец.
Распространение по регионам:
- Винницкая область — 2932 (+34)
- Волынская область — 4162 (+54)
- Днепропетровская область — 1508 (+16)
- Донецкая область — 945 (+4)
- Житомирская область — 2064 (+28)
- Закарпатская область — 5615 (+76)
- Запорожская область — 895 (+5)
- Ивано-Франковская область — 5426 (+131)
- Кировоградская область — 714 (+1)
- г. Киев — 9178 (+186)
- Киевская область — 4058 (+78)
- Львовская область — 10572 (+152)
- Луганская область — 146 (11)
- Николаевская область — 682 (+16)
- Одесская область — 3904 (+156)
- Полтавская область — 489 (+12)
- Ровенская область — 6638 (100)
- Сумская область — 636 (+42)
- Тернопольская область — 3212 (+35)
- Харьковская область — 4527 (+146)
- Херсонская область — 255 (+13)
- Хмельницкая область — 1286 (+29)
- Черновицкая область — 6477 (+94)
- Черкасская область — 975 (+6)
- Черниговская область — 965 (+28)
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Топ-5 городов с самым высоким индексом соблюдения самоизоляции:
- Киев — 22.21%
- Львов — 21.08%
- Ивано-Франковск — 20.29%
- Винница — 17.15%
- Ужгород — 16%
Коронавирус 6 августа
Статистика коронавируса в Украине на 6 августа свидетельствует о 76 808 больных, за сутки заболело еще 1 318 украинцев. Это новый антирекорд количества больных в сутки.
От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 1 819 человек, за сутки — 31 человек.
В то же время выздоровели за сутки 997 пациентов, в целом в Украине уже 41527 выздоровевших.