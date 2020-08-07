Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро подешевели: курс валют от НБУ на 7 августа

Курс доллара по состоянию на 7 августа подешевел на 3 копейки. Согласно обновленному курсу валют Национального банка Украины, курс иностранной валюты установлен на уровне 27,67 грн/$ 1.

Курс евро упал еще больше — на 11 копеек — до 32,79 грн/1€.

Российский рубль немного упал в цене, его курс составляет 0,377 грн.

Курс валют на 7 августа:

  • $1 — 27,67 грн;
  • €1 — 32,79 грн;
  • 1 польский злотый — 7,4477 грн;
  • 10 российских рублей — 3,7714 грн.

ЧитайтеКризис любит наличные: в какой валюте хранить деньги и что не так с долларом

Прогноз курса доллара на 2021

На протяжении следующего года курс доллара будет находиться в коридоре 29,1 грн/$1, а к концу 2021 снизится до 28,8 грн/$1, говорится в прогнозе Нацбанка.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка