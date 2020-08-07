Курс доллара по состоянию на 7 августа подешевел на 3 копейки. Согласно обновленному курсу валют Национального банка Украины, курс иностранной валюты установлен на уровне 27,67 грн/$ 1.

Курс евро упал еще больше — на 11 копеек — до 32,79 грн/1€.

Российский рубль немного упал в цене, его курс составляет 0,377 грн.

Курс валют на 7 августа:

$1 — 27,67 грн;

€1 — 32,79 грн;

1 польский злотый — 7,4477 грн;

10 российских рублей — 3,7714 грн.

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Прогноз курса доллара на 2021

На протяжении следующего года курс доллара будет находиться в коридоре 29,1 грн/$1, а к концу 2021 снизится до 28,8 грн/$1, говорится в прогнозе Нацбанка.