Владимир Зеленский прокомментировал назначение Олега Татарова

Считать представителями старой власти всех чиновников времен Януковича несправедливо и неправильно.

Так президент Владимир Зеленский объяснил назначение Олега Татарова на должность заместителя руководителя Офиса президента.

— Все мы жили во времена Януковича. Понятно, что некоторые люди “бежали” вместе с господином Януковичем. Однако многие осталось нормальных, не предали Украину.

Олег Татаров во времена президентства Януковича занимал должность заместителя начальника главного следственного управления МВД.

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Также Зеленский подчеркнул, что кто-либо из команды времен президентства Порошенко также являются “представителями старой власти”.

— Главное, чтобы человек был честным. Сейчас, мне кажется, в нашей стране, чтобы изменить Украину, моральная сторона самое главное — то, чего не хватает многим нашим чиновникам, — добавил президент.

Указом №310/2020 от 6 августа Владимир Зеленский назначил Олега Татарова одним из заместителей руководителя Офиса президента.

Татаров будет заниматься правоохранительным направлением работы, а также также контролировать решение проблем, связанных с правозащитной и антикоррупционной деятельностью.