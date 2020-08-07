Карантин в Украине: Харьков вернулся в зеленую зону

Харьков с 8 августа будет в зеленой карантинной зоне.

Такое решение в заседание 7 августа приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Данные о возвращении Харькова в зеленую зону появились на интерактивной эпидемической карте.

Согласно новым данным карты, в красную зону отнесли Костопольский район Ровенской области и Кицманский район на Буковине.

Луцк и Тернополь с 8 августа перейдут с красной в оранжевую карантинную зону.

Читайте: Как происходит деление на четыре зоны адаптивного карантина

Почему Харьков был в красной зоне

Днем 7 августа на интерактивной эпидемической карте Харьков был обозначен как красная зона.

В Министерстве здравоохранения заявили, что карта загрузила ошибочные данные.

Власти Харькова успели заявить, что не будут останавливать общественный транспорт и вводить дополнительные ограничения из-за того, что город попал в красную зону.