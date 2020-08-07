Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

В Киеве зафиксировали 9 178 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

Заболели:

94 женщины в возрасте от 19 до 84 лет;

81 человек в возрасте от 19 до 70 лет;

7 девочек — от 2 до 16 лет и 4 мальчика от 1 года до 13.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

Голосеевский — 730;

Дарницкий — 1 513;

Деснянский — 1 139;

Днепровский — 1 056;

Оболонский — 789;

Печерский — 862;

Подольский — 560;

Святошинский — 764;

Соломенский — 992;

Шевченковский — 766.

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Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине 7 августа

По статистике коронавируса в Украине 7 августа зафиксировано 1 453 случая коронавирусной инфекции, всего 78 261.

Всего в Украине умерло 1 852 человека, за сутки — 33.

В то же время полностью выздоровели от Covid-19 43 055 пациентов, а за сутки еще 531 украинец.