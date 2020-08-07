Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

В Киеве зафиксировали 9 178 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

Заболели:

  • 94 женщины в возрасте от 19 до 84 лет;
  • 81 человек в возрасте от 19 до 70 лет;
  • 7 девочек — от 2 до 16 лет и 4 мальчика от 1 года до 13.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

  • Голосеевский — 730;
  • Дарницкий — 1 513;
  • Деснянский — 1 139;
  • Днепровский — 1 056;
  • Оболонский — 789;
  • Печерский — 862;
  • Подольский — 560;
  • Святошинский — 764;
  • Соломенский — 992;
  • Шевченковский — 766.

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине 7 августа

По статистике коронавируса в Украине 7 августа зафиксировано 1 453 случая коронавирусной инфекции, всего 78 261.

Всего в Украине умерло 1 852 человека, за сутки — 33.

В то же время полностью выздоровели от Covid-19 43 055 пациентов, а за сутки еще 531 украинец.

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