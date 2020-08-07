Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

В Киеве зафиксировали 9 178 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.
Заболели:
- 94 женщины в возрасте от 19 до 84 лет;
- 81 человек в возрасте от 19 до 70 лет;
- 7 девочек — от 2 до 16 лет и 4 мальчика от 1 года до 13.
В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева:
- Голосеевский — 730;
- Дарницкий — 1 513;
- Деснянский — 1 139;
- Днепровский — 1 056;
- Оболонский — 789;
- Печерский — 862;
- Подольский — 560;
- Святошинский — 764;
- Соломенский — 992;
- Шевченковский — 766.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине 7 августа
По статистике коронавируса в Украине 7 августа зафиксировано 1 453 случая коронавирусной инфекции, всего 78 261.
Всего в Украине умерло 1 852 человека, за сутки — 33.
В то же время полностью выздоровели от Covid-19 43 055 пациентов, а за сутки еще 531 украинец.