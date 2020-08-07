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Анастасія Дячкіна

На Донбассе за сутки ни разу не нарушили перемирие

На Донбассе за сутки ни разу не нарушили перемирие

За прошедшие сутки, 6 августа, на Донбассе не зафиксировано ни одного нарушения режима тишины. Однако сегодня утром боевики открыли огонь уже дважды.

Среди украинских военных потерь и раненых нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

— Вражеские провокации из стрелкового оружия отмечено в районе населенного пункта Новолуганское, а из подствольного гранатомета — около Шумел, — отметили в штабе.

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Одиночные неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Отчет ОБСЕ

251 нарушение перемирия на Донбассе, из которых 45 — это взрывы, такую ​​статистику приводит СММ ОБСЕ с начала перемирия, действующего в зоне ООС с 27 июля.

В перечень этих нарушений также более 200 выстрелов из стрелкового оружия.

В ОБСЕ также отмечают препятствование передвижению представителей СММ.

Ситуация на Донбассе
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