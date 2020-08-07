В Киеве обнаружили новую вспышку коронавируса — на предприятии Киевхлеб.

Сначала трое работников пекарни №8 обратились к врачам с симптомами коронавируса. Тесты подтвердили у них Covid-19.

После этого обследовали и протестировали весь коллектив — 77 работников. 37 человек оказались инфицированными.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

— Цех-пекарню закрыли на карантин. Там осуществляют усиленную дезинфекцию. Все больные и контактные лица — на самоизоляции.

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Также в Соломенском районе столицы заболел один из специалистов районного управления образования. Сейчас установили 62 человека, которые контактировал больной. У троих из них — подозрение на коронавирус.

Статистика коронавируса в Киеве на 7 августа свидетельствует о 9 178 больных, за сутки обнаружили еще 186 случаев. Это стало новым антирекордом.

В общем от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 142 человека, за сутки ни один больной не умер.

В то же время полностью выздоровели от Covid-19 3 163 пациента, за сутки — 26.