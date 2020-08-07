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Факты / Украина

Под Одессой из-за потока туристов ограничили движение: как объехать (КАРТА)

Отдых в Одессе сейчас пользуется популярностью среди украинцев. Из-за большого количества транспорта, который направляется в курортный город, на дороге наблюдаются осложнения движения.

Пробки есть на участке М-05 Киев-Одесса (445 км), возле моста через Хаджибейский лиман, предупреждает патрульная полиция региона.

В этом месте правоохранители проводят реверсивное регулирование движения. Из-за наплыва туристов через мост будут пропускать только грузовые автомобили. Ограничения будут действовать до понедельника, уточнили Фактам ICTV в пресс-службе патрульной полиции региона.

Читайте: Отдых в Одессе 2020 — сколько стоит жилье и еда

Патрульная полиция советует объезжать эту часть дороги и пользоваться другими путями, которые ведут в курорты Одесской области.

Карта дорога Одеса

Отдых на море в Украине 2020

Из-за пандемии коронавируса и карантина границы большинства стран, которые известны своими курортами, остаются закрытыми для украинцев.

Большинство граждан отпуск 2020 проводят на украинских курортах, самым известным среди которых является Одесса.

Факты ICTV опубликовали ряд материалов об отдыхе в Железном Порту, Геническе, Одессе, Кирилловке. Подробную информацию о ценах на жилье и развлечения ищите в наших текстах.

Источник: Патрульная полиция

Фото: Dreamstime

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