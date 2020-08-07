Отдых в Одессе сейчас пользуется популярностью среди украинцев. Из-за большого количества транспорта, который направляется в курортный город, на дороге наблюдаются осложнения движения.

Пробки есть на участке М-05 Киев-Одесса (445 км), возле моста через Хаджибейский лиман, предупреждает патрульная полиция региона.

В этом месте правоохранители проводят реверсивное регулирование движения. Из-за наплыва туристов через мост будут пропускать только грузовые автомобили. Ограничения будут действовать до понедельника, уточнили Фактам ICTV в пресс-службе патрульной полиции региона.

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Патрульная полиция советует объезжать эту часть дороги и пользоваться другими путями, которые ведут в курорты Одесской области.

Отдых на море в Украине 2020

Из-за пандемии коронавируса и карантина границы большинства стран, которые известны своими курортами, остаются закрытыми для украинцев.

Большинство граждан отпуск 2020 проводят на украинских курортах, самым известным среди которых является Одесса.

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