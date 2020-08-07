Погода в Украине на 7 августа (КАРТА)

Погода в пятницу, 7 августа, в Украине будет без осадков, температура до +35° на юге и востоке страны.

На востоке осадков не ожидается, температура ночью до +18°, днем до +35°.

Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +23°, днем до +35°.

На западе Украины осадков не прогнозируют. Температура ночью до +16°, днем до +32°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +16°, днем до +30°.

В центре без осадков, температура ночью до +19°, днем до +34°.

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Дожди и грозы на выходных

По прогнозу Укргидрометцентра, погода 8 и 9 августа принесет дожди и грозы в западные области.

Впрочем жара на остальной территории будет продолжаться и столбики термометров будут показывать до +35°.

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