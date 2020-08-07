Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
С 11 июля в Украине ограничивают продажу табачных изделий: что известно
Один человек погиб, восемь в больнице. В Польше автобус с украинцами врезался в фуру
Сделал это специально. Почему Эрдоган согласился вернуть Украине защитников Азовстали
Потянул на речку и заставил купаться голой. На Закарпатье задержали мужчину, который развращал 8-летнюю девочку
Срочно
Ударили по объекту инфраструктуры: россияне ночью запустили по Николаеву баллистические ракеты
Украина
Віталій Плахотний

Погода в Украине на 7 августа (КАРТА)

погода

Погода в пятницу, 7 августа, в Украине будет без осадков, температура до +35° на юге и востоке страны.

На востоке осадков не ожидается, температура ночью до +18°, днем до +35°.

Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +23°, днем до +35°.

На западе Украины осадков не прогнозируют. Температура ночью до +16°, днем до +32°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +16°, днем до +30°.

В центре без осадков, температура ночью до +19°, днем до +34°.

Читайте: Лето до конца сентября: синоптики дали прогноз на осень и зиму

Погода на 7 серпня 2020 в Україні — прогноз погоди на сьогодні

Дожди и грозы на выходных

По прогнозу Укргидрометцентра, погода 8 и 9 августа принесет дожди и грозы в западные области.

Впрочем жара на остальной территории будет продолжаться и столбики термометров будут показывать до +35°.

Погода
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Сильной жары в течение недели не будет: прогноз погоды в Украине
Погода в Украине на 7 августа (КАРТА)
Изменение климата вышло на неизведанную территорию — ученые назвали события, которые об этом свидетельствуют
спека, клімат
В Украину идет похолодание, но настоящая жара еще впереди — синоптик
Погода в Украине на 7 августа (КАРТА)
Карта ветров в Украине: каким будет направление ветра в ближайшие дни
Карта вітрів - 05.07.23
Жара будет чередоваться с дождями: прогноз погоды на июль 2023
Погода у липні 2023
Видео
Главное препятствие к вступлению в ЕС: что не так с е-декларациями чиновников

В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

Василий Сафьянюк
Людям нужно утешение: Зибров, Люся Кава и Иван Ганзера выступили на благотворительном концерте в Буче
Погода в Украине на 7 августа (КАРТА)
Длинные очереди и тысячи бумажек: родственники погибших воинов не могут получить выплаты
Погода в Украине на 7 августа (КАРТА)
Новини Факти ICTV — випуск новин за 00:00 (11.07.2023)
Погода в Украине на 7 августа (КАРТА)
Саммит НАТО в Вильнюсе: какой результат можно будет считать победой для Украины
Україна-НАТО
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь