Погода в Украине на 7 августа (КАРТА)
Погода в пятницу, 7 августа, в Украине будет без осадков, температура до +35° на юге и востоке страны.
На востоке осадков не ожидается, температура ночью до +18°, днем до +35°.
Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +23°, днем до +35°.
На западе Украины осадков не прогнозируют. Температура ночью до +16°, днем до +32°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +16°, днем до +30°.
В центре без осадков, температура ночью до +19°, днем до +34°.
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Дожди и грозы на выходных
По прогнозу Укргидрометцентра, погода 8 и 9 августа принесет дожди и грозы в западные области.
Впрочем жара на остальной территории будет продолжаться и столбики термометров будут показывать до +35°.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк