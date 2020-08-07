В Одесской области задержали белоруса, которого разыскивали за совершение преступлений сексуального характера в отношении детей, изготовление и распространение детской порнографии.

33-летний гражданин Беларуси прибыл в Украину и некоторое время работал на детских аттракционах в Одесской области, сообщили в Департаменте по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

В то же время находится в международном розыске по линии Интерпола.

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Иностранца задержали в порядке ст. 208 Задержание уполномоченным должностным лицом. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Беларусь.

Турка подозревают в педофилии

17-летние парень и девушка убили и расчленили 68-летнего турка Хасана Илдирими, который жил в городе Белгород-Днестровский Одесской области.

Тело закопали на окраине города.

17-летние подростки жили в квартире, которую снимали, пока их родители были на заработках. Подозреваемым может грозить пожизненное заключение.

Источник: Департамент борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми