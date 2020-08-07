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Факты / Украина

В Киеве новый антирекорд: 186 больных за сутки

Статистика коронавируса в Киеве на 7 августа свидетельствует о 9 178 больных, за сутки обнаружили еще 186 случаев. Это стало новым антирекордом.

В общем от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 142 человека, за сутки ни один больной не умер.

Читайте: Очередной антирекорд: в Украине за сутки обнаружили 1 453 больных

В то же время полностью выздоровели от Covid-19 3 163 пациента, за сутки — 26.

Коронавирус 6 августа

Коронавирус в Киеве зафиксирован еще у 180 человек. Общее количество инфицированных по состоянию на утро 6 августа составило 8 992.

Трое людей умерли. За весь период коронавирус унес жизни 142 киевлян. Выздоровели 49 человек. Всего коронавирус преодолели 3137 жителей Киева.

Фото: Dreamstime

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