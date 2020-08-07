Правительство отменит полный запрет на работу общественного транспорта в красной зоне карантина. Соответствующее решение и изменения в постановление Кабмин примет на внеочередном заседании.

Об этом договорились на селекторном совещании правительства с участием мэров городов и главами облгосадминистраций.

Однако после внесения изменений общественному транспорту в красной карантинной зоне разрешат перевозить пассажиров на 50% сидячих мест.

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Кроме того, все перевозчики и пассажиры должны будут соблюдать карантинные ограничения.

Деление Украины на зоны карантина

С 1 августа Украину разделили на четыре карантинные зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. На территории каждой области и района, которые вошли в состав той или иной зоны, действуют отдельные ограничения.

В частности, красная зона карантина предусматривает полную остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и ТРЦ.