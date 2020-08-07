Центральная комиссия ТЭБ и ЧС установила в Украине новые уровни эпидемической опасности распространения коронавируса.

Каждую пятницу на плановой комиссии власти будут анализировать показатели инфицирования коронавируса и определять перечень регионов, вошедших в одну из четырех зон — зеленую, желтую, оранжевую или красную.

Этот переход будет начинаться соответственно с понедельника и будет длиться неделю, то есть будет два дня, чтобы регион подготовился к переходу, если это потребуется.

Переход региона из одной в другую зону возможен при условии, когда пять дней подряд там наблюдаются изменения одного из определенных показателей.

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Карта со статистикой распространения Covid-19

Следить за ситуацией с количеством госпитализированных с подозрением и подтвержденными случаями заболевания Covid-19 в Украине можно на карте СНБО, которая обновляется ежедневно.