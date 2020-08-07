С видом на море: Малюська анонсировал продажу колонии в Одессе

В ближайшее время на продажу будет выставлена Южная исправительная колония (№51) в Одессе.

Министр юстиции Денис Малюська отметил, что все средства от продажи пойдут на строительство нового исправительного учреждения области, но уже за пределами Одессы.

— Есть сразу несколько почти готовых лотов. Вот один из них: колония №51, расположенная в Одессе, на Люстдорфской дороге, 9. Площадь земельного участка — 5,983 га, площадь зданий — 14 482 кв. м.

Он также акцентирует на том, что здание расположено в хорошем месте: до центра Одессы всего 4 км, а до побережья Черного моря — 3,5 км.

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Торги начнутся после продажи колонии в Коцюбинском Киевской области.

Бунт в колонии в Одессе

В конце мая 2019 года в Южной исправительной колонии (№51) в Одессе произошел бунт, который потом вызвал масштабный пожар.

По неофициальной информации, заключенные подняли бунт из-за плохих условий содержания. Около ста человек забаррикадировались внутри.

Представитель омбудсмена Людмилы Денисовой Александр Остапенко сообщил, что причиной бунта стали обыски, которые проводили у осужденных.

С 28 мая в колонии ввели особый режим, а впоследствии в Минюсте решили законсервировать Южную колонию из-за разрушений, причиненные мятежниками.

Все заключенные в течение нескольких недель были перевезены в другие исправительные учреждения.