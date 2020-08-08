Из-за стремительного роста количества случаев заболевания Covid-19 в Украине президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно оценить готовность больниц оказывать помощь пациентам.

По итогам такого обзора, правительство должно обеспечить больницы всем необходимым оборудованием, а медицинских работников средствами индивидуальной защиты.

— Правительству время мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала, — сказал Зеленский.

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Также Кабмин должен пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма.

Антирекордный прирост Covid-19

Статистика Минздрава показывает, что за сутки 8 августа в Украине подтвердили 1 489 случаев коронавируса. Это абсолютный антирекорд суточного прироста, который постоянно растет уже несколько дней.

Общий показатель инфицирования от начала пандемии остановился на отметке 79 750 инфицированных.

От коронавирусной болезни умерло 1 879 человека, за сутки — 27. В то же время полностью выздоровели от Covid-19 43055 пациентов.