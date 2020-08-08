Двух украинских журналистов телеканала Настоящее время Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка после задержания в гостинице Минска 7 августа депортировали в Украину.

Работников медиа, которые освещали избирательную кампанию в Беларуси, вернули на родину рейсом Минск-Одесса.

Вылет состоялся 7 августа в 23.40.

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В то же время причина такого решения пока не уточняется.

Задержание украинских журналистов в Минске

7 августа в Минске задержали троих журналистов телеканала Настоящее время, среди них двое украинцев: журналистка программы Вечер Ирина Ромалийская и корреспондент канала в Праге Иван Гребенюк.

Работников СМИ отвезли в Московское РУВД Минска.

В то же время в Национальном союзе журналистов Украины осудили такой шаг правоохранителей Беларуси и призвали уважать права сотрудников СМИ.