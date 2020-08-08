Двух украинских журналистов телеканала Настоящее время Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка после задержания в гостинице Минска 7 августа депортировали в Украину.
Работников медиа, которые освещали избирательную кампанию в Беларуси, вернули на родину рейсом Минск-Одесса.
Вылет состоялся 7 августа в 23.40.
Читайте: Задержали всех журналистов, которые есть в наличии — в Беларуси возобновились протесты
В то же время причина такого решения пока не уточняется.
Задержание украинских журналистов в Минске
7 августа в Минске задержали троих журналистов телеканала Настоящее время, среди них двое украинцев: журналистка программы Вечер Ирина Ромалийская и корреспондент канала в Праге Иван Гребенюк.
Работников СМИ отвезли в Московское РУВД Минска.
В то же время в Национальном союзе журналистов Украины осудили такой шаг правоохранителей Беларуси и призвали уважать права сотрудников СМИ.