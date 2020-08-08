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Факты / Украина / Политика

Электросамокаты Bolt в Киеве размещены незаконно — Кличко

Компания Bolt без согласования с КГГА разместила пункты проката электросамокатов в столице.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что движение этого вида транспорта не урегулировано действующим законодательством Украины.

— Поэтому город не может позволить компании предоставлять такой вид услуг.

Он добавил, что в КГГА поступили предложения на проведение инвестиционного конкурса на размещение пунктов проката электросамокатов — по принципу велопроката.

И конкурс будет проведен, но — после внесения соответствующих изменений в законодательство Украины о дорожном движении.

— Я призываю компании Bolt убрать несанкционированно установленные пункты проката. И соблюдать действующее законодательство. Иначе городские службы будут вынуждены убрать самовольно размещены пункты с электросамокатов.

Электросамокаты Bolt

7 августа стало известно, что в Киеве компания Bolt официально запускает прокат электросамокатов. В тестовом режиме услуга работала в Киеве в UNIT.City с прошлого года.

Как будет работать услуга:

  • Найти самокат с помощью карты в приложении Bolt.
  • Разблокировать, отсканировав через приложение QR-код.
  • После окончания поездки указать о ее завершение в приложении.
  • После этого с карты спишется сумма за использование.

Однако пользоваться услугой смогут только пользователи старше 18 лет.

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