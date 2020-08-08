Электросамокаты Bolt в Киеве размещены незаконно — Кличко

Компания Bolt без согласования с КГГА разместила пункты проката электросамокатов в столице.
Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что движение этого вида транспорта не урегулировано действующим законодательством Украины.
— Поэтому город не может позволить компании предоставлять такой вид услуг.
Он добавил, что в КГГА поступили предложения на проведение инвестиционного конкурса на размещение пунктов проката электросамокатов — по принципу велопроката.
И конкурс будет проведен, но — после внесения соответствующих изменений в законодательство Украины о дорожном движении.
— Я призываю компании Bolt убрать несанкционированно установленные пункты проката. И соблюдать действующее законодательство. Иначе городские службы будут вынуждены убрать самовольно размещены пункты с электросамокатов.
Электросамокаты Bolt
7 августа стало известно, что в Киеве компания Bolt официально запускает прокат электросамокатов. В тестовом режиме услуга работала в Киеве в UNIT.City с прошлого года.
Как будет работать услуга:
- Найти самокат с помощью карты в приложении Bolt.
- Разблокировать, отсканировав через приложение QR-код.
- После окончания поездки указать о ее завершение в приложении.
- После этого с карты спишется сумма за использование.
Однако пользоваться услугой смогут только пользователи старше 18 лет.