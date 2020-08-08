Электросамокаты Bolt в Киеве размещены незаконно — Кличко

Компания Bolt без согласования с КГГА разместила пункты проката электросамокатов в столице.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что движение этого вида транспорта не урегулировано действующим законодательством Украины.

— Поэтому город не может позволить компании предоставлять такой вид услуг.

Он добавил, что в КГГА поступили предложения на проведение инвестиционного конкурса на размещение пунктов проката электросамокатов — по принципу велопроката.

И конкурс будет проведен, но — после внесения соответствующих изменений в законодательство Украины о дорожном движении.

— Я призываю компании Bolt убрать несанкционированно установленные пункты проката. И соблюдать действующее законодательство. Иначе городские службы будут вынуждены убрать самовольно размещены пункты с электросамокатов.

Электросамокаты Bolt

7 августа стало известно, что в Киеве компания Bolt официально запускает прокат электросамокатов. В тестовом режиме услуга работала в Киеве в UNIT.City с прошлого года.

Как будет работать услуга:

Найти самокат с помощью карты в приложении Bolt.

Разблокировать, отсканировав через приложение QR-код.

После окончания поездки указать о ее завершение в приложении.

После этого с карты спишется сумма за использование.

Однако пользоваться услугой смогут только пользователи старше 18 лет.