Из-за резкого ухудшения эпидситуации в Украине Кабмин переходит на чрезвычайный режим работы.

В субботу, 8 августа, правительство проведет внеочередное заседание.

— Несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стране, — уточняет пресс-служба Кабмина.

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На первом внеочередном заседании рассмотрят ситуацию в регионах и городах, где ситуация самая сложная — Киев, Львовская, Одесская и Харьковская области, а также в Крыму, где реальные показатели количества больных коронавирусом могут занижаться.

Деление Украины на зоны карантина

Правительство поделило Украину на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. В каждой из них в зависимости от эпидситуации действуют те или иные ограничения.

К примеру, в регионах красной зоны останавливают работу общественного транспорта, закрывают школы, рестораны и ТРЦ.

Новые правила действуют с 1 августа 2020 года.