PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая в Украине начался адаптивный карантин, когда власти на местах решают об ослаблении или усилении ограничительных мер.

Сначала Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, а затем до 31 августа.

Статистика Минздрава показывает, что за сутки 8 августа в Украине подтвердили 1 489 случаев коронавируса. Это абсолютный антирекорд суточного прироста, который постоянно растет уже несколько дней.

С начала С конца
Прямая трансляция
11:09 - 08 августа

Из-за стремительного роста количества случаев заболевания Covid-19 в Украине президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно оценить готовность больниц оказывать помощь пациентам.

По итогам такого обзора, правительство должно обеспечить больницы всем необходимым оборудованием, а медицинских работников средствами индивидуальной защиты.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:37 - 08 августа

Во Львове из-за вспышки коронавируса закрыли сервисный центр МВД №4641.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:33 - 08 августа

В Киеве за сутки обнаружили 200 случаев инфицирования, что также является абсолютным антирекордом, как и суточный прирост по Украине.

Уже четыре дня подряд столица бьет собственные рекорды по количеству больных.

Всего в столице выявили 9 378 пациентов с Covid-19.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:31 - 08 августа

В Украине за минувшие сутки коронавирусное заболевания подтвердили у рекордного количества людей — 1 489.

Также известно, что 600 пациентов выздоровели вчера, а 27 — умерли от осложнений. Рекордное количество больных в Украине фиксируют трое суток подряд.

В сутки больше новых больных обнаружили в Киеве (200), Одесской (165), Львовской (154), Харьковской (134), Ивано-Франковской (126), и Ровенской (109) областях.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
23:00 - 07 августа

В понедельник, 10 августа, Кабинет министров рассмотрит вопрос расширения перечня критериев, по которым власти принимают решение на счет того, в какую из четырех карантинных зон отнести определенный регион Украины.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов и объяснил, что вопрос расширения перечня критериев будет поднят из-за ухудшения ситуации в стране.

Минздрав предложит одним из основных критериев количество активных больных за последние семь дней, добавил Степанов.

Также будет предложено увеличить показатели тестирования на Covid-19 до уровня не менее 32 на 100 тыс. населения.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
21:17 - 07 августа

Правительство отменит полный запрет на работу общественного транспорта в красной зоне карантина. Соответствующее решение и изменения в постановление Кабмин примет на внеочередном заседании.

Об этом договорились на селекторном совещании правительства с участием мэров городов и главами облгосадминистраций.

Однако после внесения изменений общественному транспорту в красной карантинной зоне разрешат перевозить пассажиров на 50% сидячих мест.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
20:31 - 07 августа

Эпидемическая ситуация в Кицманском районе Черновицкой области ухудшилась из-за трех массовых свадеб.

Об этом на пресс-брифинге сообщила главная санитарный врач области Наталья Гопко.

По ее словам, заразились 20% людей. И это еще предыдущий показатель, ведь еще не все прошли тестирование. На одной из свадеб было около 400 гостей.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
19:22 - 07 августа

Луцк с 8 августа перейдет из красной в оранжевую карантинную зону.

Об этом сообщил на брифинге 7 августа глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, эпидемиологические показатели позволили комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС принять решение о переводе города.

Кроме того, эпидемиологические показатели также позволяют перевести из красного в желтый уровень эпидемиологической опасности город Тернополь, добавил Степанов.

Министр также объяснил ситуацию, при которой днем 7 августа на интерактивной эпидемической карте Харьков был обозначен как красная зона, технической ошибкой.

Итак, по решению комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, Харьков будет находиться в зеленой зоне.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
17:58 - 07 августа

Харьков не будет останавливать общественный транспорт и вводить дополнительные ограничения из-за того, что город попал в красную зону.

Об этом заявил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

— Никаких ограничений относительно транспорта в Харькове вводиться не будет. И это не мой предвыборный лозунг, а нормальное отношение к харьковчанам и обеспечению их комфортной жизни в городе, — подчеркнул мэр.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
15:26 - 07 августа

В Киеве из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин цех-пекарню предприятия Киевхлеб.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

— Сначала трое работников пекарни № 8 обратились к врачам с симптомами коронавируса. Тесты подтвердили у них Covid-19. После этого обследовали и протестировали весь коллектив — 77 работников. 37 человек оказались инфицированными, — сказал Кличко.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<12...215>

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка