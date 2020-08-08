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Факты / Украина

Карантин 8 августа: новые антирекорды и прекращение работы КПВВ на границе с Крымом

В Украине снова зафиксировали ухудшение эпидситуации и новый антирекорд суточного прироста больных коронавирусом. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству мобилизовать силы в борьбе с Covid-19.

Кабмин уже отреагировал и приостановил работу пропускных пунктов на границе между Украиной и оккупированным Крымом.

По состоянию на 8 августа 2020 года в Украине подтвердили 79 750 случаев заболевания коронавирусом, за сутки — 1 489 новых, что является абсолютным антирекордом.

Самая сложная ситуация в таких регионах:

  • Львовской области — 10 726 подтвержденных и 154 новых случая;
  • Ровенской области — 6 747 подтвержденных и 109 новых случаев;
  • Черновицкой области — 6 565 подтвержденных и 88 новых случаев.

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Не улучшается эпидситуация и в Киеве: в столице 9 378 подтвержденных и 200 новых случаев, что также является новым антирекордом.

Больше всего вирус распространен в Дарницком районе города — 1 542 случая.

Коронавірус Київ 8 серпня карта

Из-за стремительного роста количества новых случаев Covid-19 президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю мобилизовать силы, чтобы не допустить второй волны заболевания. Кабмин также должен оценить готовность больниц оказывать помощь больным.

В правительстве на ухудшение эпидситуации уже отреагировали новыми ограничением: Кабмин приостановил работу пропускных пунктов с оккупированным Крымом. Ограничения начнут действовать с 9 августа 2020 года до конца месяца.

— Исключением станут граждане Украины, которые зарегистрированы в Крыму или Севастополе, — сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

В то же время до старта нового учебного года осталось меньше месяца, и в Минздраве решают, как организовать обучение школьников. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, накануне учебного года учителей не будут тестировать на коронавирус.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине 8 августа, от вируса за время пандемии умерли 1 879 человек, за прошедшие сутки — 27.

В то же время выздороветь удалось 43 055 пациентам, за минувшие сутки — 600.

В Украине коронавирусом чаще болеют женщины, чем мужчины.

Фото: Dreamstime

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