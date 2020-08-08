8 августа в Киеве зафиксировали 9 378 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, за сутки — 200 новых.
Заболели:
- 99 женщин — от 18 до 85 лет;
- 90 мужчин — от 19 до 78 лет;
- семь девочек — от 2 до 17 лет;
- четыре мальчика — от 4 до 16 лет.
В больницы столицы за сутки госпитализировали 17 пациентов.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева:
- Голосеевский — 746;
- Дарницкий — 1 542;
- Деснянский — 1 163;
- Днепровский — 1 084;
- Оболонский — 812;
- Печерский — 888;
- Подольский — 574;
- Святошинский — 787;
- Соломенский — 1 003;
- Шевченковский — 779.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине 8 августа
Согласно статистике коронавируса в Украине 8 августа, в стране подтвердили 1 489 новых случаев. Всего за время пандемии заболели 9 750 человек.
От коронавируса за все время умерли 1 879 людей, за сутки — 27.
В то же время выздороветь удалось 43 055 пациентам, за сутки — 600.