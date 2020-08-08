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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

8 августа в Киеве зафиксировали 9 378 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, за сутки — 200 новых.

Заболели:

  • 99 женщин — от 18 до 85 лет;
  • 90 мужчин — от 19 до 78 лет;
  • семь девочек — от 2 до 17 лет;
  • четыре мальчика — от 4 до 16 лет.

В больницы столицы за сутки госпитализировали 17 пациентов.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

  • Голосеевский — 746;
  • Дарницкий — 1 542;
  • Деснянский — 1 163;
  • Днепровский — 1 084;
  • Оболонский — 812;
  • Печерский — 888;
  • Подольский — 574;
  • Святошинский — 787;
  • Соломенский — 1 003;
  • Шевченковский — 779.

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

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ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине 8 августа

Согласно статистике коронавируса в Украине 8 августа, в стране подтвердили 1 489 новых случаев. Всего за время пандемии заболели 9 750 человек.

От коронавируса за все время умерли 1 879 людей, за сутки — 27.

В то же время выздороветь удалось 43 055 пациентам, за сутки — 600.

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