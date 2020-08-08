8 августа в Киеве зафиксировали 9 378 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, за сутки — 200 новых.

Заболели:

99 женщин — от 18 до 85 лет;

90 мужчин — от 19 до 78 лет;

семь девочек — от 2 до 17 лет;

четыре мальчика — от 4 до 16 лет.

В больницы столицы за сутки госпитализировали 17 пациентов.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

Голосеевский — 746;

Дарницкий — 1 542;

Деснянский — 1 163;

Днепровский — 1 084;

Оболонский — 812;

Печерский — 888;

Подольский — 574;

Святошинский — 787;

Соломенский — 1 003;

Шевченковский — 779.

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Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине 8 августа

Согласно статистике коронавируса в Украине 8 августа, в стране подтвердили 1 489 новых случаев. Всего за время пандемии заболели 9 750 человек.

От коронавируса за все время умерли 1 879 людей, за сутки — 27.

В то же время выздороветь удалось 43 055 пациентам, за сутки — 600.