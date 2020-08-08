Кучеренко Алексей баллотируется в мэры Киева

Алексей Кучеренко будет представлять Батькивщину на выборах городского головы Киева.

Лидер политсилы Юлия Тимошенко убеждена, что этот кандидат сможет стать профессиональным мэром.

Кучеренко назвал свои приоритеты на посту мэра Киева в случае избрания: полный аудит финансовой и бюджетной системы столицы, безопасность и комфорт проживания граждан и вопросы тарифов.

Что известно о Кучеренко

Окончил КНУ им.Т. Шевченко по специальности Прикладная математика и НАГУ при президенте по специальности Государственное управление. Является кандидатом социологических наук и академиком Украинской муниципальной академии.

В 2000 году основал и возглавил Институт социально-экономических исследований, с того же года — сопредседатель Всеукраинской организации местного и регионального развития Межрегиональный союз.

Был народным депутатом трех созывов и в 2019 году был еще раз избран от ВО Батькивщина под номером 18 в списке как беспартийный. Является первым заместителем председателя Комитета по энергетике и жилищно-коммунальных услуг.

Кандидаты от Слуги народа

16 июля во партии Слуга народа устроили внутрипартийный праймериз на кандидата на должность городского головы Киева.

В праймериз участвовали пятеро депутатов: Ирина Верещук, Александр Дубинский, Николай Тищенко, Александр Качура и Дмитрий Гурин.

Победила депутат И рина Верещук, которая пойдет на выборы под брендом Слуги народа.

Другие кандидаты уже пообещали баллотироваться самовыдвиженцами.

Виборы должны состояться 25 октября 2020 года.