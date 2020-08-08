Украина не вмешивалась в выборы США и будет этого делать в дальнейшем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Еще раз заверяю наших партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести ущерб нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с США, — отметил президент.

Он добавил, что предотвращение втягиванию Украины во внутреннюю политику США — это вопрос национальной безопасности.

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— Поэтому считаю, что гражданам Украины следует, мягко говоря, воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США, и не позволять себе попробовать решить на этом любые свои личные политические или бизнес проблемы, – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что репутация Украины стоит гораздо больше, чем репутация любого из украинских политиков.

— Поэтому давайте не будем разменивать Украину на ситуативные выгоды, — подытожил Владимир Зеленский.

Пленки Деркача

19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, где якобы американский политик Джозеф Байден заставляет экс-президента Украины Петра Порошенко принять нужные ему решения.

Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая сказал, что реагировать на информацию Деркача должны правоохранительные органы. 20 мая утром Офис генпрокурора сообщил, что начал проверку заявления нардепа по статье Измена и злоупотреблении властью.

Петр Порошенко “пленки” назвал попыткой повлиять на отношение США к Украине.

Джо Байден является претендентом на кресло в Белом доме. По последним соцопросам в США демократ Байден опередил действующего президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке.

Управление национальной контрразведки США заявило, что Россия использовала нарепутата Андрея Деркача, чтобы очернить Джо Байдена.