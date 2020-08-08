Погода на 8 августа 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 8 августа будет по-летнему жаркой, но с грозами в некоторых областях.

В частности, на западе страны синоптики прогнозируют +27-30° днем, а ночью столбики термометров опустятся до +16-18°. Дожди и грозы ожидаются во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

В центральных и северных регионах днем ​​ожидается до +29°, а ночью +15-18°. На востоке страны температура воздуха будет колебаться в пределах +29-31°.

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На юге страны температура воздуха днем ​​составит +32-34°, а ночью — 20-22 выше нуля.

В Киеве 8 августа будет жарко, столбики термометров днем ​​покажут +27-29°, а ночью — 16-18 выше нуля.

В целом погода в августе в первой половине месяца будет жаркой. Температура будет колебаться в пределах +28-34° без существенных осадков.

Похолодание синоптики обещают с 18-20 августа, когда циклон принесет дожди и грозы.