Погода на 8 августа 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 8 августа будет по-летнему жаркой, но с грозами в некоторых областях.
В частности, на западе страны синоптики прогнозируют +27-30° днем, а ночью столбики термометров опустятся до +16-18°. Дожди и грозы ожидаются во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
В центральных и северных регионах днем ожидается до +29°, а ночью +15-18°. На востоке страны температура воздуха будет колебаться в пределах +29-31°.
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На юге страны температура воздуха днем составит +32-34°, а ночью — 20-22 выше нуля.
В Киеве 8 августа будет жарко, столбики термометров днем покажут +27-29°, а ночью — 16-18 выше нуля.
В целом погода в августе в первой половине месяца будет жаркой. Температура будет колебаться в пределах +28-34° без существенных осадков.
Похолодание синоптики обещают с 18-20 августа, когда циклон принесет дожди и грозы.