ЦИК отменила местные выборы в отдельных общинах на Донбассе

Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение, что проведение местных выборов 25 октября в отдельных общинах Донецкой и Луганской областей невозможно.

Соответствующее решение было принято принято на заседании ЦИК 8 августа.

Комиссия приняла к сведению выводы военно-гражданских администраций, которые поступили 7 августа.

Читайте: ЦИК изменила процедуру определения избирательного адреса

— В перечень таких общин входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 – Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области, — отметили в ЦИК.

Также комиссия обратила внимание на вывод Луганской областной военно-гражданской администрации о том, что местные выборы невозможно организовать и провести на территории Новоайдарской поселковой общины Счастенского района на избирательных участках № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277.

Местные выборы в Украине

Местные выборы 2020 пройдут в Украине 25 октября.

Дату местных выборов в Украине установили во время заседания в Верховной Раде 16 июля.

25 октября пройдут местные выборы, в частности, будут выбрать депутатов районных и сельских советов, а также поселковых голов.

Старт избирательной кампании намечен на 5 сентября.