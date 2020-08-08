PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В столице за сутки выявили рекордное количество инфицированных

В Киеве за сутки обнаружили 200 случаев инфицирования, что также является абсолютным антирекордом, как и суточный прирост по Украине.

Уже четыре дня подряд столица бьет собственные рекорды по количеству больных.

Всего в столице выявили 9 378 пациентов с Covid-19.

  • умерло — 145 пациентов;
  • выздоровели — 3 163 человека;
  • болеет еще 6 070 инфицированных.

Читайте: Опять антирекорд: в Украине неуклонно растет суточный прирост заражений

Заболели:

  • 99 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;
  • 90 мужчин в возрасте от 19 до 78 лет;
  • 7 девочек от 2 до 17 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Коронавирус в Киеве

Статистика коронавируса в Киеве на 7 августа свидетельствует о 9 178 больных, за сутки обнаружили еще 186 случаев.

В общем от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 142 человека, за сутки ни один больной не умер.

В то же время полностью выздоровели от Covid-19 3 163 пациента, за сутки — 26.

Теги: , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх