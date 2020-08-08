Украинский журналист-расследователь Михаил Ткач нашел у себя дома признаки прослушивающего устройства.
Медийщик проводит расследования в рамках программы Схемы: коррупция в деталях.
— В течение нескольких недель я несколько раз получал предупреждения о том, что моя журналистская деятельность раздражает чиновников, — написал Михаил Ткач на своей странице в Facebook.
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Об установлении соответствующего устройства журналиста предупредил информированный источник. Работник СМИ вызвал полицию для фиксирования противоправного действия.
Задержание украинских журналистов в Минске
7 августа в гостинице Минска задержали журналистов телеканала Настоящее время, среди которых двое украинцев — Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк.
Они освещали избирательную кампанию в Беларуси.
После задержания медийщиков доставили в Московское РУВД Минска, а затем депортировали в Украину.
Источник: Mykhailo Tkach