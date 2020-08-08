Накануне учебного года учителей не будут тестировать на Covid-19, поскольку, по словам министра здравоохранения, в этом нет никакой необходимости.
Об этом чиновник заявил во время брифинга по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции.
— Такая функция не предусмотрена и в ней нет необходимости. Алгоритм тестирования прописан в нормативной базе и там есть все категории людей, нуждающихся в тестировании — учителей там нет, — отметил Максим Степанов.
Он добавил, что тестирование возможно только в случае появления симптомов коронавирусной болезни.
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Украину поделили на четыре зоны
В Украине с 3 августа действует режим раздела на четыре зоны, для каждой из которых определены свои карантинные правила.
В красной зоне оказались: Харьков, Костопольский район (Ровенская область), Кицманский район (Черновицкая область).
В оранжевой: Черновцы, Волынская область (Луцк, Луцкий район, Любашевский район), Ивано-Франковская область (Ивано-Франковск, Городенковский район), Ровенская область (Ровенский район).
В желтой: несколько регионов из Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областей.
Все остальные – в зеленой.