Накануне учебного года учителей не будут тестировать на Covid-19, поскольку, по словам министра здравоохранения, в этом нет никакой необходимости.

Об этом чиновник заявил во время брифинга по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

— Такая функция не предусмотрена и в ней нет необходимости. Алгоритм тестирования прописан в нормативной базе и там есть все категории людей, нуждающихся в тестировании — учителей там нет, — отметил Максим Степанов.

Он добавил, что тестирование возможно только в случае появления симптомов коронавирусной болезни.

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Украину поделили на четыре зоны

В Украине с 3 августа действует режим раздела на четыре зоны, для каждой из которых определены свои карантинные правила.

В красной зоне оказались: Харьков, Костопольский район (Ровенская область), Кицманский район (Черновицкая область).

В оранжевой: Черновцы, Волынская область (Луцк, Луцкий район, Любашевский район), Ивано-Франковская область (Ивано-Франковск, Городенковский район), Ровенская область (Ровенский район).

В желтой: несколько регионов из Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областей.

Все остальные – в зеленой.