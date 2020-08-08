Статистика Минздрава показывает, что за сутки 8 августа в Украине подтвердили 1 489 случаев коронавируса. Это абсолютный антирекорд суточного прироста, который постоянно растет уже несколько дней.

Общий показатель инфицирования от начала пандемии остановился на отметке 79 750 инфицированных.

От коронавирусной болезни умерло 1 879 человека, за сутки — 27.

В то же время полностью выздоровели от Covid-19 43055 пациентов.

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Топ-5 городов с самым высоким индексом соблюдения самоизоляции:

Киев — 22.21%

Львов — 21.08%

Ивано-Франковск — 20.29%

Винница — 17.15%

Ужгород — 16%

Коронавирус 7 августа

Статистика коронавируса в Украине к 7 августа свидетельствует о 78 261 больного, за сутки заболело еще 1 453 украинцев. Это новый антирекорд количества больных в сутки.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 1 852 человека, за сутки — 33.