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Факты / Украина / Общество

Опять антирекорд: в Украине неуклонно растет суточный прирост заражений

Статистика Минздрава показывает, что за сутки 8 августа в Украине подтвердили 1 489 случаев коронавируса. Это абсолютный антирекорд суточного прироста, который постоянно растет уже несколько дней.

Общий показатель инфицирования от начала пандемии остановился на отметке 79 750 инфицированных.

От коронавирусной болезни умерло 1 879 человека, за сутки — 27.

В то же время полностью выздоровели от Covid-19 43055 пациентов.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Топ-5 городов с самым высоким индексом соблюдения самоизоляции:

  • Киев — 22.21%
  • Львов — 21.08%
  • Ивано-Франковск — 20.29%
  • Винница — 17.15%
  • Ужгород — 16%

Коронавирус 7 августа

Статистика коронавируса в Украине к 7 августа свидетельствует о 78 261 больного, за сутки заболело еще 1 453 украинцев. Это новый антирекорд количества больных в сутки.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 1 852 человека, за сутки — 33.

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