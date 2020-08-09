Статистика коронавируса в Киеве на 9 августа свидетельствует о 9 498 больных, за сутки обнаружили еще 120 больных. Суточный прирост пошел на спад после нескольких дней роста.

Два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 147 киевлян. В то же время выздоровели 3 205 пациентов.

Заболели:

55 женщин в возрасте от 19 до 69 лет

54 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет

4 девочки от 4 до 10 лет

7 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.

Заболели в том числе и 5 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе — 24. В Днепровском и Соломенском по — 17 случаев. И в Голосеевском районе — 13 случаев.

Коронавирус 8 августа

Для сравнения, коронавирус в Киеве 8 августа за сутки обнаружили у 200 людей, что стало абсолютным антирекордом, как и суточный прирост по Украине.

Уже четыре дня подряд столица бьет собственные рекорды по количеству больных.

Всего в столице обнаружили 9 378 пациентов с Covid-19.