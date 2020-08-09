По состоянию на 9 августа на административной границе с Крымом очередей на КПВВ со стороны материковой части Украины нет.

Об этом сообщил начальник прессслужбы Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов.

— В настоящее время на КПВВ Каланчак, Чаплинка и Ченгар очередей нет, проблемных вопросов нет. Мы не общаемся с оккупационными властями, потому сказать, насколько большие очереди были там (на российских КПВВ в Крыму, — Ред.), мы не можем. Со стороны материковой части Украины никаких очередей за минувшие сутки не было, — отметил Шевцов.

Заявление главы Меджлиса крымских татар

Вечером 9 августа председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил, что около 300 человек собрались в ночь на воскресенье на переходе Армянск — Каланчак на админгранице с временно аннексированным Крымом со стороны полуострова.

— Люди, которые въехали в Крым с материковой части Украины, как и жители Крыма, которые собирались посетить материк, боятся оказаться закупоренными в Крыму, — написал он.

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В то же время российские пограничники с оформлением документов не спешат.

Решение правительства

8 августа правительство Украины приняло решение о временном прекращении работы КПП въезда на временно оккупированную территорию Крыма.

Это обусловлено поручению президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть режим работы КПП — решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины Covid-19.