Статистика коронавируса в Украине свидетельствует о 80 949 больных, за сутки обнаружили еще 1 199 больных.
Прирост идет на спад после нескольких дней антирекорд.
Умерло от осложнений, вызванных коронавирусом, 1 897 больных, за сутки — 18 человек.
В то же время полностью выздоровели 35 080 больных, а за сутки — еще 317 пациентов.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Распространение болезни по регионам:
- Винницкая область — 2974 (+19)
- Волынская область — 4282 (+56)
- Днепропетровская область — 1547 (22)
- Донецкая область — 975 (+10)
- Житомирская область — 2131 (+30)
- Закарпатская область — 5765 (+68)
- Запорожская область — 937 (+18)
- Ивано-Франковская область — 5676 (+124)
- Кировоградская область — 721 (+3)
- г. Киев — 9498 (+120)
- Киевская область — 4176 (+48)
- Львовская область — 10 851 (125)
- Луганская область — 153 (1)
- Николаевская область — 705 (+9)
- Одесская область — 4165 (+96)
- Полтавская область — 494 (+3)
- Ровенская область — 6840 (+93)
- Сумская область — 668 (15)
- Тернопольская область — 3289 (+32)
- Харьковская область — 4784 (+123)
- Херсонская область — 267 (8)
- Хмельницкая область — 1346 (+23)
- Черновицкая область — 6669 (+104)
- Черкасская область — 1022 (+26)
- Черниговская область — 1014 (+23)
Топ-5 городов с самым высоким индексом соблюдение самоизоляции:
- Львов — 13.27%
- Ивано-Франковск — 13.15%
- Киев — 8.01%
- Черновцы — 7.24%
- Тернополь — 7.09%
Коронавирус 8 августа
Статистика Минздрава по коронавирусу свидетельствует, что в Украине подтвердили 1 489 случаев коронавируса. Это абсолютный антирекорд суточного прироста.
Общий показатель инфицирования от начала пандемии остановился на отметке 79 750 инфицированных.
От коронавирусной болезни умерло 1 879 человека, за сутки — 27.
В то же время полностью выздоровели от Covid-19 43 055 пациентов.