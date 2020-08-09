Статистика коронавируса в Украине свидетельствует о 80 949 больных, за сутки обнаружили еще 1 199 больных.

Прирост идет на спад после нескольких дней антирекорд.

Умерло от осложнений, вызванных коронавирусом, 1 897 больных, за сутки — 18 человек.

В то же время полностью выздоровели 35 080 больных, а за сутки — еще 317 пациентов.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Распространение болезни по регионам:

Винницкая область — 2974 (+19)

Волынская область — 4282 (+56)

Днепропетровская область — 1547 (22)

Донецкая область — 975 (+10)

Житомирская область — 2131 (+30)

Закарпатская область — 5765 (+68)

Запорожская область — 937 (+18)

Ивано-Франковская область — 5676 (+124)

Кировоградская область — 721 (+3)

г. Киев — 9498 (+120)

Киевская область — 4176 (+48)

Львовская область — 10 851 (125)

Луганская область — 153 (1)

Николаевская область — 705 (+9)

Одесская область — 4165 (+96)

Полтавская область — 494 (+3)

Ровенская область — 6840 (+93)

Сумская область — 668 (15)

Тернопольская область — 3289 (+32)

Харьковская область — 4784 (+123)

Херсонская область — 267 (8)

Хмельницкая область — 1346 (+23)

Черновицкая область — 6669 (+104)

Черкасская область — 1022 (+26)

Черниговская область — 1014 (+23)

Топ-5 городов с самым высоким индексом соблюдение самоизоляции:

Львов — 13.27%

Ивано-Франковск — 13.15%

Киев — 8.01%

Черновцы — 7.24%

Тернополь — 7.09%

Коронавирус 8 августа

Статистика Минздрава по коронавирусу свидетельствует, что в Украине подтвердили 1 489 случаев коронавируса. Это абсолютный антирекорд суточного прироста.

Общий показатель инфицирования от начала пандемии остановился на отметке 79 750 инфицированных.

От коронавирусной болезни умерло 1 879 человека, за сутки — 27.

В то же время полностью выздоровели от Covid-19 43 055 пациентов.