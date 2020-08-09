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Факты / Украина

Идет на спад: в Украине за сутки обнаружили 1 199 случаев коронавируса

Статистика коронавируса в Украине свидетельствует о 80 949 больных, за сутки обнаружили еще 1 199 больных.

Прирост идет на спад после нескольких дней антирекорд.

Умерло от осложнений, вызванных коронавирусом, 1 897 больных, за сутки — 18 человек.

В то же время полностью выздоровели 35 080 больных, а за сутки — еще 317 пациентов.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Распространение болезни по регионам:

  • Винницкая область — 2974 (+19)
  • Волынская область — 4282 (+56)
  • Днепропетровская область — 1547 (22)
  • Донецкая область — 975 (+10)
  • Житомирская область — 2131 (+30)
  • Закарпатская область — 5765 (+68)
  • Запорожская область — 937 (+18)
  • Ивано-Франковская область — 5676 (+124)
  • Кировоградская область — 721 (+3)
  • г. Киев — 9498 (+120)
  • Киевская область — 4176 (+48)
  • Львовская область — 10 851 (125)
  • Луганская область — 153 (1)
  • Николаевская область — 705 (+9)
  • Одесская область — 4165 (+96)
  • Полтавская область — 494 (+3)
  • Ровенская область — 6840 (+93)
  • Сумская область — 668 (15)
  • Тернопольская область — 3289 (+32)
  • Харьковская область — 4784 (+123)
  • Херсонская область — 267 (8)
  • Хмельницкая область — 1346 (+23)
  • Черновицкая область — 6669 (+104)
  • Черкасская область — 1022 (+26)
  • Черниговская область — 1014 (+23)

Топ-5 городов с самым высоким индексом соблюдение самоизоляции:

  • Львов — 13.27%
  • Ивано-Франковск — 13.15%
  • Киев — 8.01%
  • Черновцы — 7.24%
  • Тернополь — 7.09%

Коронавирус 8 августа

Статистика Минздрава по коронавирусу свидетельствует, что в Украине подтвердили 1 489 случаев коронавируса. Это абсолютный антирекорд суточного прироста.

Общий показатель инфицирования от начала пандемии остановился на отметке 79 750 инфицированных.

От коронавирусной болезни умерло 1 879 человека, за сутки — 27.

В то же время полностью выздоровели от Covid-19 43 055 пациентов.

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