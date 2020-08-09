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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая в Украине начался адаптивный карантин, когда власти на местах решают об ослаблении или усилении ограничительных мер.

Сначала Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, а затем до 31 августа.

Статистика Минздрава показывает, что за сутки 8 августа в Украине подтвердили 1 199 случаев коронавируса.

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10:55 - 09 августа

Статистика коронавируса в Киеве на 9 августа свидетельствует о 9 498 больных, за сутки обнаружили еще 120 больных. Суточный прирост пошел на спад после нескольких дней роста.

Два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 147 киевлян. В то же время выздоровели 3 205 пациентов.

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09:38 - 09 августа

По состоянию на 09.00 9 августа во Львове и Львовской области 10 851 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом:

  • 302 — летальные
  • 2924 — выздоровели

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09:29 - 09 августа

Статистика коронавируса в Украине свидетельствует о 80 949 больных, за сутки обнаружили еще 1 199 больных. Прирост идет на спад после нескольких дней антирекорд.

Умерло от осложнений, вызванных коронавирусом, 1 897 больных, за сутки — 18 человек.

В то же время полностью выздоровели 35 080 больных, а за сутки — еще 317 пациентов.

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17:26 - 08 августа

Министр здравоохранения Максим Степанов будет просить правительство усилить контроль за соблюдением гражданами ограничительных мер из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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17:19 - 08 августа

Украинских учителей накануне нового учебного года не будут тестировать на коронавирус.

— Такая функция не предусмотрена. Алгоритм тестирования прописан в нормативной базе. Там есть все категории людей, нуждающихся в тестировании. Учителей среди них нет, — отметил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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17:14 - 08 августа

8 августа Киев и восемь регионов Украины не готовы к ослаблению карантина. Об этом отчитывается Минздрав.

Сложной эпидситуация остается в Киевской, Волынской, Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Харьковской, Черниговской и Черновицкой областях.

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17:08 - 08 августа

Кабмин временно остановил работу КПВВ на границе с оккупированным Крымом. Они не будут впускать и выпускать людей.

Въезд и выезд с полуострова прекратится 9 августа в 8.00. Режим будет действовать до конца месяца.

Исключением станут граждане Украины, которые зарегистрированы в Крыму или Севастополе.

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15:10 - 08 августа

В правительстве создадут систему для отслеживания контактов людей, зараженных коронавирусом. Предполагается, что это даст возможность более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний.

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11:09 - 08 августа

Из-за стремительного роста количества случаев заболевания Covid-19 в Украине президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно оценить готовность больниц оказывать помощь пациентам.

По итогам такого обзора, правительство должно обеспечить больницы всем необходимым оборудованием, а медицинских работников средствами индивидуальной защиты.

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09:37 - 08 августа

Во Львове из-за вспышки коронавируса закрыли сервисный центр МВД №4641.

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