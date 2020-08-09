Выборы в Беларуси: что происходит под посольством в Киеве

Президентские выборы в Беларуси проходят 9 августа, однако проголосовать можно было досрочно в период с 4 по 8 августа (10.00-14.00 и 16.00-19.00).

В Посольстве Республики Беларусь в Украине определили избирательный участок №112.

В список тех, кто имеет право голосовать на выборах, вошли граждане, чье проживание на территории Украины официально подтвердили.

Поэтому люди могут сделать свой выбор с 8.00 до 20.00 в Киеве. Однако из-за того, что досрочное голосование припало на будни, многие люди не успели проголосовать и пришли сегодня.

Граждане образовали под посольством длинные очереди. Люди говорят, что ждут по несколько часов, чтобы зайти, ведь запускают с периодичностью в 10 минут.















Люди ждут часами: что происходит под посольством Беларуси в Киеве / 4 фотографии

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По состоянию на 15.00 у посольства стоит несколько сотен людей и утверждают, что если такими темпами все будет продвигаться, то все не успеют проголосовать.

Журналистка Фактов ICTV передает, что сейчас пропускают только по 4 человека в час, хотя должно быть по 15. Работает одна кабинка для голосования.

Люди требуют, чтобы к ним вышел консул, но пока никакого ответа нет.

У выхода из посольства стоит ящик для своеобразного экзит-пола (неофициального).

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