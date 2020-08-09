Во Львове зафиксировали вспышку коронавируса после празднования свадьбы, на которой было 130 гостей.

Всего на праздник пригласили 180 человек, но 50 из них отказались прийти.

— О социальной дистанции, конечно, никто не вспоминал. В масках есть неудобно, танцевать тоже. Все надеялись, что на свадьбу пришли только здоровые, а употребление алкоголя поможет избежать болезни, — сообщила в Facebook врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко.

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Однако уже через четыре дня заболели гости со стороны жениха, позже гости из семьи невесты. Несколько человек сразу попали в больницу с двусторонней пневмонией. Лаборатория подтвердила Covid-19.

Сейчас среди гостей свадьбы и в их семьях продолжают регистрировать случаи заболевания.

Это уже не первый случай в Украине, когда после шумного празднования Covid-19 заболели люди. Из-за вспышки коронавируса в Черновицкой области Кицманский район уже второй раз подряд оказался в красной карантинной зоне.

Все потому, что накануне там сыграли три свадьбы, на которых присутствовали 300, 400 и даже 500 гостей.