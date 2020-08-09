PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

На праздник пришли 130 гостей: во Львове после свадьбы зафиксировали вспышку Covid-19

Во Львове зафиксировали вспышку коронавируса после празднования свадьбы, на которой было 130 гостей.

Всего на праздник пригласили 180 человек, но 50 из них отказались прийти.

— О социальной дистанции, конечно, никто не вспоминал. В масках есть неудобно, танцевать тоже. Все надеялись, что на свадьбу пришли только здоровые, а употребление алкоголя поможет избежать болезни, — сообщила в Facebook врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко.

Читайте: Идет на спад: в Украине за сутки обнаружили 1 199 случаев коронавируса

Однако уже через четыре дня заболели гости со стороны жениха, позже гости из семьи невесты. Несколько человек сразу попали в больницу с двусторонней пневмонией. Лаборатория подтвердила Covid-19.

Сейчас среди гостей свадьбы и в их семьях продолжают регистрировать случаи заболевания.

Это уже не первый случай в Украине, когда после шумного празднования Covid-19 заболели люди. Из-за вспышки коронавируса в Черновицкой области Кицманский район уже второй раз подряд оказался в красной карантинной зоне.

Все потому, что накануне там сыграли три свадьбы, на которых присутствовали 300, 400 и даже 500 гостей.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка