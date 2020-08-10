Коронавирус в Украине 10 августа зафиксирован у 1 008 человек. Всего с начала пандемии в стране диагностировали Covid-19 у 81 957 человек.
За сутки от коронавируса умерли 25 пациентов. Всего в Украине уже 1 922 летальных случая. Поправились за сутки 387 пациентов.
Проведено 1 179 434 тестирования методом ПЦР.
Коронавирус обнаружен:
- Винницкая область — 2 985 случаев;
- Волынская область — 4 327 случаев;
- Днепропетровская область — 1 571 случай;
- Донецкая область — 976 случаев;
- Житомирская область — 2 154 случая;
- Закарпатская область — 5 809 случаев;
- Запорожская область-953 случая;
- Ивано-Франковская область — 5 797 случаев;
- Кировоградская область-724 случая;
- г. Киев — 9 564 случая;
- Киевская область — 4 197 случаев;
- Львовская область — 10 981 случай;
- Луганская область — 155 случаев;
- Николаевская область — 716 случаев;
- Одесская область — 4 230 случаев;
- Полтавская область — 497 случаев;
- Ровенская область — 6 923 случая;
- Сумская область — 699 случаев;
- Тернопольская область — 3 324 случая;
- Харьковская область — 4 901 случай;
- Херсонская область — 269 случаев;
- Хмельницкая область — 1 368 случаев;
- Черновицкая область — 6 777 случаев;
- Черкасская область — 1 036 случаев;
- Черниговская область — 1 024 случая.
5 городов с самым высоким индексом соблюдение самоизоляции:
- Львов — 13,27%
- Ивано-Франковск — 13,15%
- Киев — 8,01%
- Черновцы — 7,24%
- Тернополь — 7,09%
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Коронавирус 9 августа
Статистика коронавируса в Украине 9 августа свидетельствует о 1 199 случаях коронавируса. Впервые за несколько дней количество новых больных пошло на спад.
Общий показатель составил 80 949 инфицированных. От коронавируса умерло 1 897 человек, за сутки — 18.
Полностью выздоровели 43 055 пациентов.