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Факты / Украина

1 008 за сутки: количество больных Covid-19 в Украине продолжает падать

Коронавирус в Украине 10 августа зафиксирован у 1 008 человек. Всего с начала пандемии в стране диагностировали Covid-19 у 81 957 человек.

За сутки от коронавируса умерли 25 пациентов. Всего в Украине уже 1 922 летальных случая. Поправились за сутки 387 пациентов.

Проведено 1 179 434 тестирования методом ПЦР.

Коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область — 2 985 случаев;
  • Волынская область — 4 327 случаев;
  • Днепропетровская область — 1 571 случай;
  • Донецкая область — 976 случаев;
  • Житомирская область — 2 154 случая;
  • Закарпатская область — 5 809 случаев;
  • Запорожская область-953 случая;
  • Ивано-Франковская область — 5 797 случаев;
  • Кировоградская область-724 случая;
  • г. Киев — 9 564 случая;
  • Киевская область — 4 197 случаев;
  • Львовская область — 10 981 случай;
  • Луганская область — 155 случаев;
  • Николаевская область — 716 случаев;
  • Одесская область — 4 230 случаев;
  • Полтавская область — 497 случаев;
  • Ровенская область — 6 923 случая;
  • Сумская область — 699 случаев;
  • Тернопольская область — 3 324 случая;
  • Харьковская область — 4 901 случай;
  • Херсонская область — 269 случаев;
  • Хмельницкая область — 1 368 случаев;
  • Черновицкая область — 6 777 случаев;
  • Черкасская область — 1 036 случаев;
  • Черниговская область — 1 024 случая.

5 городов с самым высоким индексом соблюдение самоизоляции:

  • Львов — 13,27%
  • Ивано-Франковск — 13,15%
  • Киев — 8,01%
  • Черновцы — 7,24%
  • Тернополь — 7,09%

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

статистика коронавируса в украине 10 августа

Коронавирус 9 августа

Статистика коронавируса в Украине 9 августа свидетельствует о 1 199 случаях коронавируса. Впервые за несколько дней количество новых больных пошло на спад.

Общий показатель составил 80 949 инфицированных. От коронавируса умерло 1 897 человек, за сутки — 18.

Полностью выздоровели 43 055 пациентов.

Фото: Dreamstime

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