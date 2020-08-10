Коронавирус в Украине 10 августа зафиксирован у 1 008 человек. Всего с начала пандемии в стране диагностировали Covid-19 у 81 957 человек.

За сутки от коронавируса умерли 25 пациентов. Всего в Украине уже 1 922 летальных случая. Поправились за сутки 387 пациентов.

Проведено 1 179 434 тестирования методом ПЦР.

Коронавирус обнаружен:

Винницкая область — 2 985 случаев;

Волынская область — 4 327 случаев;

Днепропетровская область — 1 571 случай;

Донецкая область — 976 случаев;

Житомирская область — 2 154 случая;

Закарпатская область — 5 809 случаев;

Запорожская область-953 случая;

Ивано-Франковская область — 5 797 случаев;

Кировоградская область-724 случая;

г. Киев — 9 564 случая;

Киевская область — 4 197 случаев;

Львовская область — 10 981 случай;

Луганская область — 155 случаев;

Николаевская область — 716 случаев;

Одесская область — 4 230 случаев;

Полтавская область — 497 случаев;

Ровенская область — 6 923 случая;

Сумская область — 699 случаев;

Тернопольская область — 3 324 случая;

Харьковская область — 4 901 случай;

Херсонская область — 269 случаев;

Хмельницкая область — 1 368 случаев;

Черновицкая область — 6 777 случаев;

Черкасская область — 1 036 случаев;

Черниговская область — 1 024 случая.

5 городов с самым высоким индексом соблюдение самоизоляции:

Львов — 13,27%

Ивано-Франковск — 13,15%

Киев — 8,01%

Черновцы — 7,24%

Тернополь — 7,09%

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Коронавирус 9 августа

Статистика коронавируса в Украине 9 августа свидетельствует о 1 199 случаях коронавируса. Впервые за несколько дней количество новых больных пошло на спад.

Общий показатель составил 80 949 инфицированных. От коронавируса умерло 1 897 человек, за сутки — 18.

Полностью выздоровели 43 055 пациентов.